Arbeiter schwer verletzt: Rettungshubschrauber landet erneut in Werdohl

Am Freitagmittag musste ein Rettungshubschrauber in Werdohl landen.

Werdohl - Schwer verletzt wurde am Freitag ein Arbeiter, der auf dem Gelände von VDM Metals von einem Gerüst gestürzt war.

Nach dem Unglück wurde gegen 12.45 Uhr zunächst der Rettungsdienst alarmiert, der den Arbeiter vor Ort behandelte und wegen der Schwere der Verletzungen den Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Lünen nachalarmierte, der den Mann in eine Spezialklinik brachte.

Um eine Fläche für Start und Landung des Helikopters zu sichern, war auch die Werksfeuerwehr des Unternehmens im Einsatz, wie die Leitstelle des Märkischen Kreises auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte.

Schon am Donnerstag war ein Rettungshubschrauber in Werdohl gelandet. Diesen hatte die Stadtklinik angefordert, um die schonende Verlegung eines Intensivpatienten in eine andere Klinik möglich zu machen.