Arbeiten an neuer Trafostation an der Osemundstraße haben begonnen

Von: Jona Wiechowski

An der Trafostation haben vorbereitende Arbeiten zum bevorstehenden Anschluss begonnen. © Wiechowski, Jona

Mit einem Bagger wird aktuell unmittelbar an der rund 3 mal 1,5 Meter großen Station gearbeitet. Angeschlossen worden ist diese bisher nicht – auch deshalb, weil keine Eile geboten ist.

Werdohl - Gut eineinhalb Monate nachdem die neue Trafostation an der Osemundstraße Mitte Juli per Autokran geliefert worden ist, haben in dieser Woche vorbereitende Arbeiten für den bevorstehenden Anschluss begonnen.

Noch läuft mehr als 50 Jahre alte Anlage

Direkt nebenan steht noch die alte, im Jahr 1969 errichtetet und erheblich größere Station. Diese verrichtet nach wie vor ihren Dienst. Der Tausch erfolgt rein provisorisch, damit nicht gewartet werden muss, bis die alte irgendwann den Geist aufgibt. Nachdem die neue Station angeschlossen ist, wird das Vorgänger-Modell abgebaut, möglicherweise wieder per Kran. Wann das passiert, steht noch nicht fest.

Zuletzt war unklar, wann Anschluss-Arbeiten beginnen

Zuletzt war, wie berichtet, noch unklar, wann mit den Anschluss-Arbeiten an der Trafostation begonnen wird. „Momentan stehen noch einige andere Projekte bei Enervie Vernetzt in der Prioritätenliste vor der Inbetriebnahme dieser Station“, hatte Enervie-Pressesprecher Andreas Köster zuletzt auf Nachfrage gegenüber der Redaktion erklärt.

In Trafostationen wird Energie umgewandelt

In Trafostationen erfolgt eine Umwandlung der elektrischen Energie – die Spannung liegt in den Verteilnetzen bei mehreren tausend Volt (Mittelspannung); in den privaten Haushalten wird jedoch lediglich eine Spannung von 230 beziehungsweise 400 Volt (Niederspannung) benötigt.

Eine größere Baustelle läuft aktuell auch in Werdohl-Kleinhammer. Dort verlegt der Verteilnetzbetreiber Westnetz eine neue Leitung, was auf der wichtigen Strecke zwischen Plettenberg und Werdohl für für Wartezeiten sorgt.