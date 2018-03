Wischer und Spucke: Eskalation im Treppenhaus

+ © Feuerwehr Werdohl Dieses Waschbecken, so vermutet die Feuerwehr, dürfte nicht aus reiner Schwäche von der Wand gefallen sein. Durch den abgerissenen Eckhahn strömte Wasser in das ganze Haus. © Feuerwehr Werdohl

Werdohl - Einen durchaus seltsamen Einblick in die Lebensgewohnheiten von Menschen bot sich den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr am vergangenen Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße. Das Gebäude mit Ladenlokalen im Erdgeschoss liegt einigermaßen prominent in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt.