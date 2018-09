Antrag auf Sicherungsverwahrung: Werdohl steht vor dem Landgericht

+ © dpa © dpa

Werdohl - Wegen Sachbeschädigung in vier und vorsätzlicher Körperverletzung in fünf Fällen sowie gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit versuchter Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte steht ein 34-Jähriger aus Werdohl am Dienstag, 2. Oktober, in einem Sicherungsverfahren vor der großen Strafkammer im Landgericht Hagen.