Ex-Profi von Borussia Dortmund kommt nach Werdohl

Antonia da Silva (links) kommt am Sonntag nach Werdohl.

Werdohl - Mit Antonio da Silva ist am Sonntag, 9. September, ein Ex-Bundesliga-Spieler von Borussia Dortmund, der mit den Schwarz-Gelben auch Meister wurde, bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft Eveking zu Gast.

Da Silva wird als Vertreter der Vereinigung Sportler-ruft-Sportler (SRS) aus Altenkirchen zusammen mit deren Leiter Hans-Günther Schmidts ab 10.30 Uhr am Brunchgottesdienst teilnehmen und aus seinem Leben erzählen.

Die christliche Non-Profit-Sportorganisation SRS begleitet und fördert Sportler aller Alters- und Leistungsklassen und Menschen in deren Umfeld durch unterschiedliche Angebote und in verschiedenen Lebens- und Sportsituationen. Die Vereinigung ist in 30 Sportarten aktiv und arbeitet mit Kirchen und Gemeinden zusammen.

Nach dem Gottesdienst lädt die Gemeinde zum Brunch ein.

Der Eintritt ist frei, allerdings wird um Spenden gebeten.