Auf McDonalds-Parkplatz: Angriff mit Schlagstock

Mit einem Schlagstock (Symbolbild) sollen die Täter auf das Heck des Pkw des 18-Jährigen eingeschlagen haben. © Daniel Karmann / dpa

Mit mehreren Streifenwagen eilte die Polizei am Karfreitag einem 18-jährigen Autofahrer und seinem 49-jährigen Beifahrer zu Hilfe, berichtet die Polizei. Die beiden hatten gegenüber der Polizei den Angriff mit einem Schlagstock angezeigt, anschließend seien sie von den Tätern in einem Pkw verfolgt worden.

Werdohl - Der 18- und der 49-Jährige hatten sich im McDonalds etwas zu essen gekauft und verzehrten das Essen im Fahrzeug sitzend im Bereich der Gewerbestraße. Als ein Fahrzeug vor ihnen stoppte und eine Person mit einem Schlagstock in der Hand auf ihren Wagen zukam, fuhr der 18-Jährige los.

Der Unbekannte schlug mit dem Stock gegen das Heck des wegfahrenden Pkw, berichtet die Polizei. Der 18-Jährige fuhr in Richtung Plettenberg.

Waffen und unversteuerte Zigaretten

Weil ihm der andere Wagen folgte, rief er die Polizei. Die stoppte den angeblichen Verfolger an der Friedrich-Maiweg-Straße in Plettenberg. Am Steuer saß ein 28-jähriger Neuenrader. Er hatte zwei Balver (17 und 20) an Bord. Zum Vorfall wollte sich keiner äußern. Allerdings lagen im Fahrzeug ein Schlagstock, Patronen und eine größere Menge nicht versteuerter Zigaretten.

Alles wurde sichergestellt. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen erheblichen Promille-Wert. Der Neuenrader musste mitkommen zur Blutprobe auf die Polizeiwache.

Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und schrieben gegen den Fahrer Anzeigen wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Steuerhehlerei sowie gegen alle drei Insassen wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug.