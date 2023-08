Andere Arbeiten seien wichtiger: Trafostation noch immer nicht angeschlossen

Von: Jona Wiechowski

Mitte Juli war die neue Trafostation an der Osemundstraße mit einem großen Autokran an ihren Bestimmungsort geliefert worden. Wann das alte Exemplar, im Bild dahinter, abgebaut wird, ist derzeit noch nicht klar. © WIECHOWSKI

Mit einem großen Autokran ist Mitte Juli eine neue Trafostation in der Osemundstraße platziert worden. Stand jetzt ist die neue Station nicht in Betrieb. Aus diesem Grund steht die alte, erheblich größere Station noch daneben.

Werdohl – Wann sich das ändert, kann Enervie auf Nachfrage derzeit noch nicht sagen: „Momentan stehen noch einige andere Projekte bei Enervie Vernetzt in der Prioritätenliste vor der Inbetriebnahme dieser Station“, erklärt Enervie-Pressesprecher Andreas Köster auf Nachfrage der Redaktion.

Problematisch ist das nicht, denn die alte funktioniert nach wie vor. Um aber nicht zu warten, bis es zu Problemen kommt, tauscht Enervie derzeit mehrere Trafostationen vorsorglich aus, auch in Werdohl ist das noch an anderen Stellen geplant.

Die Trafostation in der Osemundstraße sei im Jahr 1969 gebaut worden, wie Karen Herrmann seinerzeit im Gespräch mit der Redaktion erklärt hatte. Die alte Station ist in etwa so groß wie eine Garage und damit deutlich größer als das neuere Modell, das nur rund 3 mal 1,5 Meter misst, trotz alledem aber rund 9,5 Tonnen auf die Waage bringt.

Teilweise ist dieser Kasten in der Erde und ragt rund 1,60 Meter hervor. Die Lieferarbeiten mit dem Kran, für die zwischenzeitlich die Oesemundstraße gesperrt werden musste, wurde in dem Wohngebiet von Anwohnern mit Spannung verfolgt.

In Trafostationen erfolgt eine Umwandlung der elektrischen Energie – die Spannung liegt in den Verteilnetzen bei mehreren tausend Volt (Mittelspannung); in den privaten Haushalten wird jedoch lediglich eine Spannung von 230 beziehungsweise 400 Volt (Niederspannung) benötigt.