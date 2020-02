Werdohl braucht mehr Kindergartenplätze

+ © Volker Heyn Das Gelände rund um den Kindergarten Momo Am Heideberg in Eveking bietet genügend Platz für einen Anbau. © Volker Heyn

Werdohl – In Werdohl werden in Zukunft mehr Kindergartenplätze gebraucht, die Stadt möchte deshalb mittelfristig 20 weitere Plätze im städtischen Familienzentrum Momo einrichten. Dazu könnte ein Anbau errichtet werden, darüber gesprochen wird am Dienstag im Jugendhilfeausschuss.