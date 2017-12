Ampelanlage Inselstraße: „Absolutes Verkehrschaos“

+ © Witt Bei hohen Verkehraufkommen gibt es besonders auf der Bahnhofstraße einen längeren Stau. CDU-Ratsherr Dirk Middendorf sprach im Hauptausschuss von einem „katastrophalen Zustand“. © Witt

Werdohl - Die Schaltung der Ampelanlage an der Inselstraße am Edeka-Markt bleibt aus Sicht der Werdohler CDU weiterhin ein großes Ärgernis. Der stellvertretende Bürgermeister und Ratsherr Dirk Middendorf sprach in der Sitzung des Hauptausschusses am Montag von einem „absoluten Verkehrschaos“.