Ampelanlage im Bahnhofsviertel: Besser bis Weihnachten

+ © Witt Die Rückstaus im Bereich der Ampelanlage Inselstraße sollen bald weniger werden, sagt Straßen.NRW © Witt

Werdohl - Eine vorzeitige Bescherung der Verkehrsteilnehmer in Werdohl verspricht der Landesbetrieb Straßen.NRW. Die Schaltung der mehrteiligen Ampelanlage an der Inselstraße im Bereich des Edeka-Marktes, die in die Zuständigkeit des Landesbetriebs fällt, soll noch vor Weihnachten deutlich verbessert werden.