Ambulant Betreutes Wohnen der Evangelischen Frauenhilfe hat neue Räume

+ © Griese Die Lüdenscheiderin Antje Ulbrich leitet das Ambulant Betreute Wohnen der Evangelischen Frauenhilfe in Werdohl. Morgen werden die neuen Räume an der Bahnhofstraße offiziell eröffnet. © Griese

Werdohl - Das Ambulant Betreute Wohnen der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen hat in Werdohl neue Räume bezogen. Die Einrichtung, die Menschen mit einer psychischen Behinderung oder Suchtproblemen Hilfen anbietet, ist jetzt mitten in der Stadt zu finden.