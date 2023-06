„Am besten zu Lebzeiten helfen“: Dennis Neumann-Marhöfer ist der Entrümpler

Von: Ina Hornemann

Dennis Neumann-Marhöfer hat Aufräumen zu seinem Beruf gemacht. Er fängt immer oben im Haus an und arbeitet sich vom Dachboden zum Keller. © Hornemann

Dennis Neumann-Marhöfer hat Aufräumen zu seinem Beruf gemacht. Der 30-jährige Werdohler ist selbstständiger Entrümpler und macht Schränke mit System leer. Er berichtet aus seinem ungewöhnlichen Berufsalltag.

Werdohl – Seine Erfahrung: Wer zu Lebzeiten und mit der Hilfe von Angehörigen sortiert und ausmistet, macht es sich selbst und auch den Erben leichter, wenn man von der Welt geht.

Herr Neumann-Marhöfer, wem helfen Sie mit Ihrer Dienstleistung?

Häufig Angehörigen von Verstorbenen oder älteren Menschen, die ins Heim kommen und nicht mehr selbst ihren Wohnraum räumen können. Es muss manchmal echt schnell gehen, auch aus Kostengründen, weil die Immobilie rasch veräußert werden muss oder andere Verpflichtungen bestehen.

Was finden Sie bei Ihrer Arbeit vor?

Alles. Einmal eine große Sammlung mit Hirschgeweihen. Dann habe ich mal eine Doppelgarage entrümpelt, in die locker zwei große Autos gepasst hätten. Aber es war kein Fahrzeug darin. Der Mann hat sehr gern eingekauft, vor allem Elektrogeräte. Teilweise waren sie noch originalverpackt und unbenutzt.

Was bleibt denn in jedem Haushalt übrig?

Natürlich Küchenutensilien. Geschirr, Besteck, Möbel. Jene Standards, auf die man nicht verzichten kann im Leben. Genau jene Güter sind begehrt bei den Hilfsorganisationen. Wenn Angehörige sie nicht mehr haben wollen, rufe ich die Caritas an oder die Flüchtlingshilfe. Die freuen sich auch über Schränke oder Küchenzeilen und holen die Sachen dann ab, bevor ich sie klein mache und in den Container packe.

Da gibt es doch bestimmt Dinge, die Jahrzehnte nicht mehr benutzt worden sind und die eher hätten entsorgt oder weitergegeben werden können...

Klar gibt es die! Aber es steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Jeder Mensch hängt sein Herz an andere Dinge und was man sich kauft, bekommt und behält, ist ja komplett individuell. Welche Erinnerungen an einem Gegenstand hängen, weiß ich als Außenstehender nicht.

Vielleicht ist es auch ganz gut, dass eine neutrale Person ausräumt?

Bestimmt. Ich habe keinen Bezug zur Herkunft der Haushaltsgegenstände. Den Auftraggebern sage ich immer, dass sie bitte gründlich alle Räume checken und rausholen, was ihnen wichtig ist. Papiere, Wertsachen, persönliche Erinnerungsstücke. Denn wenn ich da war, bleibt nichts mehr übrig. Ich entrümple ja komplett und achte maximal noch auf Verwertbarkeit von Sachen, mit denen Menschen noch geholfen werden kann.

Sie finden doch bestimmt auch viel Kleidung vor.

Ja, die kommt direkt in Säcke und in die Sammelcontainer. Dafür rufe ich auch niemanden extra an, um sie bewerten zu lassen. Ich arbeite meistens alleine und bestelle in der Regel einen Containerdienst. Da muss ich auch nicht extra den Müll trennen, die Firmen haben ja ihre eigenen Recyclinghöfe.

Wie begegnen Ihnen denn Ihre Auftraggeber? Sie sind ja in einem sehr intimen Bereich tätig.

Mit Dankbarkeit, wirklich großer Dankbarkeit, dass ich ihnen eine Arbeit abnehmen konnte, die ihnen einerseits körperlich zu schwer gefallen wäre oder sie emotional auch zu sehr belastet hätte.

Was kann man zu Lebzeiten tun und regeln, um am Ende ein großes Chaos zu vermeiden?

Ich würde sagen, sortieren, einräumen und beizeiten wegwerfen. Und zwar mit Angehörigen zusammen. Die haben es ja auch leichter, wenn sie wissen, wo sie was vorfinden.

Entrümpler ist kein Beruf, der an jeder Ecke zu finden ist. Wieso haben Sie ihn ergriffen?

Ich habe Lust auf Selbstständigkeit, bin jung und fit. Und Aufräumen liegt mir. Körperlich ist es schon anstrengend und handwerkliches Geschick sollte man auch haben, insbesondere wenn Möbel weiterverwertet werden. Manchmal hören Probearbeiter, die sich für einen Helferjob interessieren, schon nach ner halben Stunde wieder auf. Dann tut ihnen der Rücken weh. Schnell bin aber auch alleine. Oft reicht ein Tag aus, dann ist ein kompletter Haushalt weg.