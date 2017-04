Catfish Boobie rocken in den Mai

Die Rock-Coverband Catfish Boobie & The Beanery Criminals wird am 30. April beim Rock in den Mai im Alt Werdohl Musik aus vier Jahrzehnten spielen.

Werdohl - Die Lüdenscheider Kultband Catfish Boobie & The Beanery Criminals kommt am Sonntag, 30. April, zum „Rock in den Mai“ nach Werdohl. Ab 20 Uhr werden die Rock ‘n’ Roller dann in der Musikkneipe Alt Werdohl spielen.

„Drei Jahre ist es her, dass wir bei Pöngse im Alt Werdohl gespielt haben, und jetzt hat uns der Altmeister der Musikszene wieder eingeladen. Der Laden ist einfach immer noch einer der coolsten unter den Musikkneipen, und wir freuen uns gerade ein Loch in den Bauch“, schreiben die Musiker auf ihrer Facebook-Seite.

Die Lüdenscheider werden von AC/DC über Clapton, Deep Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix bis hin zu ZZ Top alles spielen, was die Rockgeschichte der letzten 40 Jahre zu bieten hat. Rock‘n Roll, Hard Rock, Rhythm and Blues – alles nah am Original, aber im Catfish- eigenem Stil arrangiert und interpretiert. Udo Golombek wird wieder am Mikrofon stehen, Roger Kirchhoff an der Gitarre, Andreas Theil an den Tasten, Michael Pohlack am Bass und am Schlagzeug Jens vom Brocke. Karten für die Veranstaltung gibt es ab sofort für 8 Euro im Vorverkauf im Alt Werdohl (Tel. 0 23 92/ 45 91) und für 10 Euro an der Abendkasse.