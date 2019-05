Altenaer Straße: Darum müssen noch weitere 40 Bäume fallen

Werdohl - An der Altenaer Straße müssen noch mehr Bäume fallen.

Diesmal allerdings am Waldhang oberhalb der Kletterfelsen. Das teilte Fachbereichsleiter Thomas Schroeder am Montag in der Sitzung des Bau- und Liegenschaftsausschusses mit.

Aus Sicherheitsgründe müssten dort Bäume entfernt werden. Schroeder sprach von etwa 40, die anschließend als Totholz vor Ort liegen bleiben sollen.

Im vergangenen Jahr waren an der Altenaer Straße rund 100 Eschen gefällt worden. Nahezu alle Bäume waren von einem aggressiven Pilz befallen, dem sogenannten „Falschen Weißen Stengelbecherchen“.