Alte Kulturtechnik wird im Stadtmuseum wieder greifbar

Von: Volker Griese

Eine Bleisatzseite zu einem verkaufsoffenen Sonntag 1979 in Werdohl hat der ehemalige Schriftsetzer Hans-Joachim Pfohl (rechts) jetzt Heiner Burkhardt für das Stadtmuseum überreicht. © Griese

Eine jahrhundertealte Kulturtechnik kann das Werdohler Stadtmuseum bald anhand eines neuen Exponats greifbar machen: den Bleisatz. Der ehemalige Schriftsetzer Hans-Joachim Pfohl hat dem Museum jetzt ein sogenanntes Schließschiff vermacht, in dem noch die Lettern und Klischees für eine Zeitungsseite enthalten sind, die am 13. Oktober 1979 im Süderländer Volksfreund erschienen ist.

Werdohl - Bleisatz, der Druck mit beweglichen Lettern aus Blei, ist eine Kulturtechnik, die seit Erfindung durch Johannes Gutenberg Mitte des 15. Jahrhunderts bekannt war. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts hat das auch als Schwarze Kunst bekannte Druckverfahren aber an Bedeutung verloren.

Heute stellt der Bleisatz keine relevante industrielle Technik mehr dar. Modernste Zeitungshäuser wenden heute die Computer-to-press-Technologie an, bei der die digitalen Daten des Druckauftrages direkt in die Druckmaschine übertragen werden: Die Druckform wird direkt in der Druckmaschine bebildert und im Anschluss verdruckt.

Der 73-jährige Hans-Joachim Pfohl („Ich bin einer der letzten, die noch Bleisatz gelernt haben.“) hat das noch ganz anders erlebt. Er war in der vordigitalen Zeit zwischen 1970 und 1984 Schriftsetzer in der Lüdenscheider Druckerei Staats, in der seinerzeit auch der Süderländer Volksfreund gedruckt wurde. Der Lüdenscheider hat dort täglich in stundenlanger Arbeit zeilenweise ganz Zeitungsseiten gesetzt, entweder per Hand oder – bei kleineren Schriften – mit der damals gängigen Linotype-Setzmaschine, die ganze Textzeilen aus Blei gießen konnte. Eine besondere Herausforderung bei seiner Arbeit war, dass alles in Spiegelschrift gesetzt werden musste. „Ein Setzer hat aber im Lauf seines Berufes gelernt, diese so zu lesen wie auf dem gedruckten Papier“, sagte Pfohl.

Die jeweiligen Textblöcke wurden dann in die sogenannten Schließschiffe eingespannt, metallene Rahmen in der Größe einer Zeitungsseite. Durch das Blei, aus dem die verwendeten Lettern hergestellt wurden, hatte so ein Schließschiff ein beträchtliches Gewicht. „So eine Bleisatzseite wog ungefähr 25, manchmal auch mehr als 35 Kilogramm. Und die mussten wir mehrmals hin- und hertragen“, erinnert sich Pfohl an seinen körperlich durchaus anstrengenden Job.

Die Seite, deren Druckform er jetzt dem Stadtmuseum überlassen hat, ist am 13. Oktober 1979 als Sonderseite des Süderländer Volksfreunds zu einem verkaufsoffenen Sonntag der Werdohler Werbegemeinschaft erschienen. „Anhand der Anzeigen auf dieser Seite man auch erkennen, wie sich vieles an Geschäften und Betrieben verändert hat“, machte Pfohl darauf aufmerksam, dass es die meisten der Geschäfte, die damals inseriert haben, längst nicht mehr gibt. Dazu zählt nicht nur das WK Warenhaus, sondern auch das Spielwarengeschäft Kringe, das Möbelhaus Jenztsch, die Sportgeschäfte Bathe und Schlichter oder das Wäschegeschäft Baues.

Heiner Burkhard, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins, freute sich über den Neuzugang für die Ausstellung des Stadtmuseums: „Jetzt können wir Schülergruppen zeigen, wie der Zeitungsdruck früher funktioniert hat.“

Und dass die Mitarbeiter einer Zeitungsdruckerei sich heute nicht mehr mit schweren „Bleikisten“ herumplagen müssen, ist im Stadtmuseum auch zu besichtigen: Gleich neben dem Modell des Dorfes Werdohl aus der Zeit um 1825 hängt an der Wand die Druckplatte für eine Zeitungsseite, auf der der Süderländer Volksfreund im vergangenen Jahr an den Dorfbrand von 1822 erinnerte. Sie ist aus millimeterdünnem Aluminium hergestellt, und bringt deshalb nur ein paar Gramm auf die Waage.