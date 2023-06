Als Gastgeber gefragt: Stadt könnte Schauplatz von „Landtag lokal“ werden

Von: Volker Griese

Teilen

Das Präsidium des Landtags (von links): Vizepräsident Christof Rasche (FDP), Vizepräsidentin Berivan Aymaz (Grüne), Präsident André Kuper (CDU) und Vizepräsident Rainer Schmeltzer (SPD). © Landtag NRW / Schälte

Seit Beginn dieses Jahres besuchen Repräsentanten des Düsseldorfer Landtags nordrhein-westfälische Städte, Gemeinden und Kreise, um dort mit Bürger ins Gespräch zu kommen. Auch Werdohl steht auf der Liste dieser Reiseziele. Ob es tatsächlich zum Besuch kommt, ist aber noch offen. Bürgermeister Andreas Späinghaus will die Entscheidung darüber aus einem bestimmten Grund dem Rat überlassen.

Werdohl – „Landtag lokal – Demokratie vor Ort“ heißt das ganztägige Programm, mit dem das vierköpfige Landtagspräsidium über die Arbeit des Parlaments informieren und mit den Menschen des Landes Gespräche führen möchte. Erste Station war im Februar die Millionenstadt Köln, später waren auch Erwitte und Lünen noch Gastgeber für die Landespolitiker. Werdohl, Schloss Holte-Stukenbrock und Monschau sollen in diesem Jahr noch folgen.

Anfang Mai hat Landtagspräsident André Kuper (CDU) sich deshalb mit einem Brief an Werdohls Bürgermeister Späinghaus gewandt und ihm mitgeteilt, dass „Landtag lokal“ am 4. September nach Werdohl kommen solle. „Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dies positiv begleiten würden“, heißt es in Kupers Brief weiter und er bitte den Bürgermeister um Unterstützung bei der Durchführung des Programms, das neben einer Sitzung des Landtagspräsidiums auch Schulbesuche, Gespräche mit Integrationskursen und eine Bürgersprechstunde des Petitionsausschusses sowie eine Abendveranstaltung umfasse.

Nun hätte Bürgermeister Andreas Späinghaus die Anfrage einfach positiv beantworten und dem Landtagspräsidenten mitteilen können, dass die Polit-Prominenz des Landes in Werdohl herzlich willkommen sei. Er selbst freue sich nämlich sehr, dass der Landtagspräsident die Veranstaltung in Werdohl durchführen wolle, versicherte Späinghaus gegenüber dieser Zeitung. „Ich betrachte es auch als Wertschätzung der Arbeit der Verwaltung und der Politik“, ergänzte er.

Allerdings zieht es der Bürgermeister vor, den Rat über diese Anfrage aus der Landeshauptstadt entscheiden zu lassen. Es handele sich um eine politische Veranstaltung, heißt es zur Begründung in einem Papier, das den Ratsmitgliedern vorliegt, kurz und knapp.

Dahinter steckt jedoch etwas mehr, wie diese Zeitung auf Nachfrage erfuhr, und dafür muss man ein paar Monate zurückblicken. Im Januar hatte Bürgermeister Andreas Späinghaus mit der Bundestagsabgeordneten Bettina Lugk, beide Mitglieder der SPD, an einer Diskussion mit Schülerinnen und Schülern der Albert-Einstein-Gesamtschule teilgenommen. Das hatte nicht nur die CDU-Fraktion zu einer kritischen Nachfrage und einer Bemerkung in der Haushaltsrede veranlasst. Er sei auch von der Kommunalaufsicht zu einer Stellungnahme aufgefordert worden, berichtete der Bürgermeister auf Nachfrage. Späinghaus: „Seitdem bin ich vorsichtig geworden.“

Über die Gründe der Kommunalaufsicht, sich einzuschalten, teilte Späinghaus nichts mit. Es dürfte sich jedoch um das in Artikel 21 des Grundgesetzes verankerte politische Neutralitätsgebot von Behörden und damit auch eines Bürgermeisters handeln, das er durch seine Teilnahme an den Veranstaltung mit der SPD-Politikerin verletzt haben könnte.

Weil der Landtag eine rein politische Organisation sei, solle seiner Auffassung nach der Werdohler Rat darüber entscheiden, ob die Stadt am 4. September Gastgeber für die Veranstaltung „Landtag lokal“ sein solle, hat Späinghaus nun also entschieden. Seine persönliche Präferenz verhehlt der Bürgermeister dennoch nicht: „Ich würde mich über ein positives Votum sehr freuen“, sagte er.

Bei einem entsprechenden Beschluss des Rates hätte das Stadtoberhaupt also überhaupt kein Problem damit, neben dem Landtagspräsidenten André Kuper auch dessen Stellvertreter Rainer Schmeltzer (SPD), Berivan Aymaz (Grüne) und Christof Rasche (FDP) in Werdohl zu begrüßen. Gemeinsam will das Quartett vor Ort für die parlamentarische Demokratie werben. „Wir leben in einer Zeit, in der unsere parlamentarische Demokratie und ihre Werte von innen und von außen angegriffen werden. Als Demokratinnen und Demokraten müssen wir diesen Angriffen die starke Botschaft des Zusammenhalts entgegen halten – dort, wo Demokratie wächst und gedeiht: in unseren Familien und Freundeskreisen, vor unseren Haustüren und in unserer Nachbarschaft“, wird Kuper auf einer Internetseite des Landtages zitiert. Ob diese Botschaft am 4. September auch in Werdohl zu vernehmen sein wird, liegt nun also am Rat.

Die Sitzung des Rates ist öffentlich und findet am Montag, 19. Juni, ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt.