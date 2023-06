Kritik an Parkplatz-Überwachung: Teure Knöllchen bei Aldi

Von: Volker Griese

Das große Hinweisschild an der Einfahrt zum Parkplatz der Aldi-Filiale am Bahnhof ist kaum zu übersehen. Trotzdem hatte der Parkvorgang für etliche Kunden oder andere Dauerparker eine Zahlungsaufforderung zur Folge. © Griese / Rein

Für mehrere Werdohler und Besucher aus der Nachbarschaft ist das Parken auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Heinrichstraße zu einem Ärgernis geworden. Grund dafür ist, dass sie von einem Unternehmen, das Aldi mit der Überwachung des Parkplatzes beauftragt hat, mit Zahlungsaufforderungen konfrontiert worden sind, die sie für ungerechtfertigt oder unangemessen halten.

Werdohl – Aldi lässt den Parkplatz von dem Düsseldorfer Unternehmen Safe Place überwachen, das an vielen Supermärkten in ganz Deutschland dafür sorgt, dass begrenzt zur Verfügung stehender Parkraum möglichst effektiv und im Sinne der Ladenbetreiber genutzt werden kann. Das ist grundsätzlich nachvollziehbar. Glaubt man aber verschiedenen Äußerungen Betroffener im Internet, ist nicht nur die Rechtmäßigkeit einiger der in Werdohl verhängten „Knöllchen“ zweifelhaft, sondern wurden die Zahlungsaufforderungen auch mit so erheblicher Verzögerung zugestellt, dass die Betroffenen kaum eine Chance hatten, den Fall nachzuvollziehen. Auch aus anderen Städten gibt es Beschwerden über den Dienstleister Safe Place.

Der Redaktion liegt eine Zahlungsaufforderung an eine Autofahrerin vor, die wegen einer um sechs Minuten überschrittenen Parkzeit ausgesprochen und einen Monat nach dem Parkvorgang verschickt wurde. Auch andere Verkehrsteilnehmer berichten davon, dass sie schon wegen weniger Minuten Parkzeitüberschreitung belangt worden seien und sie die Rechnung dafür erst Wochen oder gar Monate später erreicht habe.

Eine Aldi-Kundin erhielt in Werdohl wegen einer um sechs Minuten überschrittenen Parkzeit eine Zahlungsaufforderung über 31 Euro. © Rein, Simone

Offensichtlich gibt es keine Toleranzschwelle, sobald länger als die erlaubten 60 Minuten geparkt wird, wird auch das „Knöllchen“ verschickt. Das scheint systembedingt zu sein. Denn die Parkraumüberwachung funktioniert so: Bei sämtlichen Fahrzeugen werden beim Befahren und beim Verlassen des Parkplatzes mit einer Videokamera die Kennzeichen erfasst. Liegt zwischen An- und Abfahrt ein Zeitraum von nicht mehr als einer Stunde, würden die erfassten Daten sofort wieder gelöscht, versichert das Überwachungsunternehmen. Nur wenn ein Verstoß gegen die Höchstparkdauer vorliege, würden die Daten „im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert“.

Die Daten benötigt Safe Place, um die Halter der betreffenden Fahrzeuge ermitteln zu können. Die Kosten für die Halterabfrage werden übrigens an die Fahrzeughalter weitergegeben. Damit summiert sich die Forderung, die Safe Place an die Autofahrer richtet, dann in der Regel auf 31 Euro – 24,90 Euro für die Parkzeitüberschreitung plus 6,10 Euro für die Halterabfrage.

Knöllchen auf dem Aldi-Parkplatz: Discounter verdient daran nicht

Einige halten diese Forderung für übertrieben hoch, andere sprechen von Abzocke, wieder andere vermuten, dass Safe Place das Geld noch mit Aldi teilen muss. Dieser Vermutung widerspricht Aldi-Pressesprecher Axel Vom Schemm mit Nachdruck: „Es besteht kein Vergütungsanspruch von Safe Place gegenüber Aldi, soll heißen: Wir verdienen kein Geld mit den ausgesprochenen Vertragsstrafen.“ Ob die Parkraumüberwachung unter Abzocke fällt, oder eine berechtigte Maßnahme der Supermärkte ist, haben Experten des ADAC in der Vergangenheit bereits versucht, zu klären.

Der Pressesprecher verteidigt auch das in Werdohl eingeführte System der Parkraumüberwachung. Schon seit langer Zeit werde auf Aldi-Parkplätzen eine Zeitspanne für die maximale Parkdauer angegeben, verbunden mit dem Hinweis, dass der Kunde eine Parkscheibe auslegen müsse.

Vor allem an Standorten, wo viele Fremdparker die Aldi-Parkplätze nutzen, habe dieses System aber nicht mehr funktioniert, wirbt Axel Vom Schemm um Verständnis dafür, dass sich das Unternehmen an solchen Märkten für andere Varianten entschieden habe. „In Werdohl haben wir unter anderem wegen des benachbarten Bahnhofs ein massives Fremdparkerproblem. Daher haben wir uns entschieden, den Parkplatz überwachen zu lassen“, äußerte sich Vom Schemm zur konkreten Situation in Werdohl.

Kritik, dass die auf eine Stunde beschränkte Parkzeit nicht ausreichend sei, weist der Aldi-Pressesprecher zurück: „Unserer Erfahrung nach reicht das in aller Regel für einen entspannten Einkauf bei uns aus“, teilte er mit.

„Zahlungsaufforderungen wurden anfangs zu spät verschickt“

Dass es im Zusammenhang mit der Parkraumüberwachung in Werdohl Probleme gegeben hat, räumt aber auch der Pressesprecher ein. „Tatsächlich wurden die Zahlungsaufforderungen anfangs zu spät verschickt. Dafür möchten wir uns entschuldigen“, erklärte er zu dem Vorwurf, die Zeitspanne zwischen dem Parkvorgang und dem Eintreffen der Zahlungsaufforderung sei zu lang, um die Rechtmäßigkeit noch überprüfen zu können. „Viele, auch berechtigte Vertragsstrafen haben wir daher aus Kulanz einmalig stornieren lassen“, teilte er mit.

Für den einen oder anderen Aldi-Kunden könnte sich also ein Einspruch lohnen. Dafür sprechen auch die Erfahrungen, die Betroffene im Internet teilen. Sie verrieten, dass sie die Zahlungsaufforderung der Firma Safe Place im Werdohler Aldi-Markt vorlegt haben und ihnen dort eine Rücknahme der Forderung zugesichert worden sei.

Nicht alle Dienstleister für Parkraumüberwachung sind seriös. Im vergangenen Jahr gab es in Lüdenscheid reichlich Ärger. Um den Kundenparkplatz nur Kunden anzubieten, hat der Mix-Markt an der Schützenstraße die Firma Parkvision als Vertragspartner an Bord geholt. Das Unternehmen und seine Methoden sind allerdings umstritten und stehen aktuell in der Kritik. Verbraucherschützer warnen vor der Firma.