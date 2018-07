Aldi-Filiale in Werdohl schließt am Samstagabend

Abriss ab 16. Juli, anschließend Neubau

+ © Griese Die Aldi-Filiale an der Heinrichstraße schließt heute und wird anschließend abgerissen. © Griese

Werdohl - Am Samstag ist letzter Verkaufstag im Aldi-Markt an der Heinrichstraße. Um 21 Uhr wird der Konzern die Filiale schließen – und anschließend abreißen. Allerdings soll an gleicher Stelle ein neuer, größerer und modernerer Aldi entstehen.