Die neue Lehrküche an der Gesamtschule begeistert

+ © Witt Reinhardt Haarmann von der Stadt Werdohl, Schulleiter Reinhard Schulte, die Lehrerinnen Bettina Schlüter und Tatjana Burris (von links) und die Schüler sind von der neuen Küche begeistert. © Witt

Werdohl - „Zwischen dieser Ausstattung und unserer bisherigen Küche liegen Welten“, stellen Bettina Schlüter und Tatjana Burris fest. Die Lehrerinnen unterrichten unter anderem Hauswirtschaft an der Albert-Einstein-Gesamtschule – und sind rundum zufrieden, das jetzt in einer komplett neuen Lehrküche in Angriff nehmen zu können.