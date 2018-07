110 AEG-Schüler lösen das Ticket für die Weiterfahrt

110 Schülerinnen und Schüler der Werdohler Albert-Einstein-Gesamtschule erhielten am Mittwochnachmittag ihre Abschlusszeugnisse.

Werdohl - Die Albert-Einstein-Gesamtschule hat am Mittwoch die 110 Schüler ihres zehnten Jahrgangs entlassen. Schulleiter Reinhard Schulte freute sich besonders darüber, dass 77 Schüler – und damit 70 Prozent – die Fachoberschulreife erreicht haben.

Schulte betonte in seiner letzten Abschlussrede – er verlässt die Schule und wechselt zum Landesprüfungsamt für Lehrämter in Dortmund –, dass die wahren Herausforderungen erst noch auf die Schüler warten. „In der Arbeitswelt ist eine hohe Flexibilität gefragt“, sagte er. Das Leben außerhalb der Schule werde rauer, sagte er vor allem mit Blick auf die etwa 80 Entlassschüler, die ihre Schullaufbahn an der AEG nicht bis zum Abitur fortsetzen wollen. Er hoffe aber, dass ihnen die AEG das richtige Rüstzeug für das Leben mitgegeben habe.

Bürgermeisterin Silvia Voßloh verglich die Abschlusszeugnisse, die die jungen Leute seit gestern in der Tasche haben, mit einem „Ticket für die Weiterfahrt“, wo auch immer die Reise nun hingehe. Doch ob in ICE-Geschwindigkeit schnell zum Ziel oder mit der Regionalbahn etwas langsamer – wichtig sei: „Jeder von Euch ist etwas Besonderes und wird seinen Weg finden“, war sie sicher.

Applaus für Tränen

Davon war auch Paula Schörnig überzeugt, die zusammen mit Christina Bozouris für die Schüler sprach: „Wir werden alle den Weg finden, der uns zu besseren Menschen macht. Wir müssen nur an uns glauben“, sagte sie. Bei den Dankesworten an Lehrer und Mitschüler übermannten sie dann die Emotionen, es flossen Tränen. Das Publikum applaudierte mit sicherem Instinkt.

+ Ausgezeichnet wurden auch Schüler, die großes soziales Engagement gezeigt oder besonders gute schulische Leistungen erbracht hatten. © Griese

Die Zehntklässler selbst und einige jüngere Mitschüler trugen zur Gestaltung der gut zweistündigen Entlassfeier im Festsaal Riesei bei. In einem Video stellten sie, natürlich satirisch überzeichnet, die verschiedenen Prototypen von Schülern vor: Vom Schläfer über den Spickzettel-Spezialisten bis zum Kioskbesitzer, der in der Schule mit allem und jedem handelt.

Auch Fotoerinnerungen aus der sechsjährigen Schulzeit flimmerten über die Leinwand. Und auch die kulturelle Vielfalt an der Schule spiegelte sich im Programm wider: mit einem orientalisch angehauchten Rap über die AEG und einem türkischen Tanz.

Beste Schüler ausgezeichnet

Dann gab es endlich die ersehnten Zeugnisse. Ausgezeichnet wurden auch die Schüler mit den besten Noten und mit großem sozialen Engagement. Für ihren Einsatz in der Mensa wurden Göksen Akbas, Valentina Ermelino, Eyleen Lange und Indra Müller ausgezeichnet. Eine weitere Auszeichnung gab es für Jessica Maaß, die den Mathe-Wettbewerb der Jahrgangsstufen 8 bis 10 gewonnen hatte.

Außerdem zeichnete Abteilungsleiter Michael Schmedding die Schülerinnen und Schüler mit den besten Abschlusszeugnissen aus. Lilly Martin war mit einem Notendurchschnitt von 1,31 jahrgangsbeste Schülerin, Gavon Schachel mit einem Durchschnitt von 1,64 jahrgangsbester Schüler. Unter den Schülern, die die Fachoberschulreife erreicht hatten, stachen Valentina Ermelino (2,17) und Javen Quehl (2,33) besonders hervor. Beste Absolventen mit Hauptschulabschluss waren Funda Cagin (2,75) und Kaan Özalp (3,0).