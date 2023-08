Alarm im Hallenbad: Bauarbeiten sind schuld

Von: Maximilian Birke

Die Feuerwehr rückte zum Hallenbad aus, hatte dort aber nicht viel zu tun. © Birke

Großalarm in Werdohl: Die Freiwillige Feuerwehr musste ausgerechnet dorthin ausrücken, wo eigentlich viel Wasser ist: Im Hallenbad Ütterlingsen hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Zu den Hintergründen.

Werdohl – Kurz vor 13 Uhr heulten am Mittwoch die Sirenen in der Stadt. Die Brandmeldeanlage im Hallenbad in Ütterlingsen hatte ausgelöst. Alle drei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr wurden alarmiert und machten sich mit mehreren Löschfahrzeugen auf den Weg nach Ütterlingsen.

Vor Ort konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. So war es im Hallenbad nicht zu einem Brand gekommen, sondern Bauarbeiten hatten den Feueralarm ausgelöst.

Das bestätigte Schwimmmeister Leonard Reich auf Nachfrage der Redaktion. Badegäste waren von dem Einsatz nicht betroffen, da das Hallenbad derzeit geschlossen ist. In der warmen Jahreszeit hat das Freibad geöffnet. Die Feuerwehr konnte ihren Einsatz schon nach kurzer Zeit beenden und rückte wieder ein.