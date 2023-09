Jodtabletten auf Vorrat: Falls AKW Tihange hochgeht, ist der MK vorbereitet

Von: Jona Wiechowski

Insgesamt 399 000 hochdosierte Jodtabletten hat der Märkische Kreis an die einzelnen Kommunen verteilt. Im Falle einer Havarie eines Kernkraftwerks werden diese an bestimmte Personengruppen ausgehändigt. © DPA

Für den Fall einer Havarie in einem Kernkraftwerk hat der Märkische Kreis insgesamt 399.000 Jodtabletten vom Bund erhalten, die er an die einzelnen Städte verteilt hat.

Altena – Zwar ist im Ernstfall durchaus Eile geboten. Kreis-Pressesprecher Alexander Bange erklärt auf Nachfrage aber auch: „Es gibt keinen Grund zur Sorge. Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme.“ Die wichtigsten Fragen.

Warum haben die Kreisstädte überhaupt Jodtabletten bekommen?

Laut den sogenannten „Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen“ der Strahlenschutzkommission (SSK) aus Februar 2015 liegt der Märkische Kreis in einer Fernzone – hat also eine Entfernung von mehr als 100 Kilometern zum nächstgelegenen Kernkraftwerk. Das für den Kreis nächste Kernkraftwerk befindet sich im rund 250 Kilometer entfernten belgischen Tihange. Deutschland hat sich bekanntlich Mitte April dieses Jahres gänzlich vom Atomstrom verabschiedet.

Wozu sind die Jodtabletten überhaupt da?

Radioaktives Jod ist ein Nebenprodukt von Kernreaktionen in Atomkraftwerken und kann bei einem Atomunfall freigesetzt werden. Haken: Wenn Menschen radioaktives Jod einatmen oder auf andere Weise aufnehmen, kann es in der Schilddrüse gespeichert werden und dort Radioaktivität abgeben, was das Risiko von Schilddrüsenkrebs erhöht. Jodtabletten sollen dafür sorgen, dass die Schilddrüse mit Jod gesättigt wird, bevor radioaktives Jod in die Umgebung freigesetzt wird. Die Tabletten schützen ausschließlich vor radioaktivem Jod und vor einer erhöhten Gefahr, an Schilddrüsenkrebs zu erkranken. „Sie schützen nicht vor anderen radioaktiven Stoffen“, betont Bange.

Kann ich „normale“ Jodtabletten nehmen?

„Jodtabletten sind nicht mit den ‘normalen’ Tabletten zur Behandlung von Schilddrüsenkrankheiten zu vergleichen“, erklärt Bange. In einem Eintrag zur „Einnahme von Jodtabletten“ betont auch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz: „Die Menge an Jod in [...] vom Arzt verschriebenen Tabletten ist viel zu gering, um sie zur Jodblockade einzusetzen.“

Wann werden die Tabletten verteilt?

Eine Verteilung der Jodtabletten an die berechtigten Personengruppen erfolge ausschließlich im „Ereignisfall nach Kundgebung durch die Untere Katastrophenschutzbehörde“, so Bange.

Warum werden die Tabletten nicht jetzt schon provisorisch verteilt?

Eine Vorverteilung an die Bevölkerung sei in der Fernzone gemäß eines Erlasses des Innenministeriums NRW vom 7. September 2017 nicht zulässig, erklärt Bange.

Wer hat Anrecht auf Jodtabletten?

Innerhalb der Fernzone, in der sich die Städte des Märkischen Kreises befinden, haben ausschließlich Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Schwangere und Stillende ein Anrecht auf die Einnahme von Jodtabletten. Dabei ist die Dosis entscheidend. Für Kinder bis einem Monat wird eine Viertel-Tablette empfohlen, für Kinder bis drei Jahre eine halbe, für Drei- bis Zwölfjährige eine Tablette und für über Zwölfjährige sowie Schwangere und Stillende zwei Tabletten.

Wie oft muss die Tablette eingenommen werden?

Grundsätzlich genüge eine einmalige Einnahme der angegebenen Dosis. „Eine weitere Tabletteneinnahme darf ausschließlich bei Aufforderung der zuständigen Behörde erfolgen“, so der Pressesprecher.

Gibt es im Märkischen Kreis genügend Jodtabletten?

Der Kreis hat insgesamt 399 000 Jodtabletten vom Bund erhalten, die bereits an alle MK-Kommunen verteilt worden sind. Sechs Tabletten sind dabei in einem Blister; in einem Paket sind 500 Blister.

Wie schnell werden die Tabletten im Ernstfall ausgegeben?

Den Handlungsrahmen bestimmen die Regelungen der Strahlenschutzkommission. Die Strahlenschutzkommission (SSK) berät das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). „Zielsetzung der Rahmenempfehlungen der SSK zur Durchführung einer ‘Jodblockade’ im Ereignisfall ist die Betriebsbereitschaft der Ausgabestellen innerhalb von zwölf Stunden nach Alarmierung“, so Bange. Denn: „Die Ausgabe der Tabletten muss innerhalb von 21 Stunden nach Alarmierung abgeschlossen sein.“

So viele Tabletten gab es pro Kommune 399 000 Jodtabletten hat der Märkische Kreis – und zwar in Form von 133 Paketen bestückt mit insgesamt 66 500 Blistern à sechs Tabletten.

Altena ist mit 15 000 Tabletten ausgestattet worden, Balve und Neuenrade jeweils mit 12 000. Halver und Kierspe bekamen jeweils 15 000 Tabletten, Herscheid und Nachrodt-Wiblingwerde jeweils 6000.

Iserlohn erhielt als kreisgrößte Stadt mit 90 000 die mit Abstand meisten Tabletten, gefolgt von Lüdenscheid mit 72 000, Menden mit 51 000, Hemer mit 33 000 und Plettenberg mit 24 000. Meinerzhagen wurde mit 21 000 Tabletten ausgestattet, Schalksmühle mit 9000 und Werdohl mit 18 000 Tabletten.