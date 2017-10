Päckchen voller Freude aus Werdohl

Weihnachten im Schuhkarton

+ © Griese Ursula Fay, Sabrina Klaws, Silvia Hauswirth und Evelyn Hölscher (von links) sowie Konstantin Hauswirth (vorne) rühren die Werbetrommel für „Weihnachten im Schuhkarton“. © Griese

Werdohl - Seit mehr als zehn Jahren beteiligt sich Werdohl an der Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Möglichkeit, Kinder in ärmeren Ländern mit einem Geschenkpaket zu Weihnachten zu überraschen.