Änderungen beim Schützenfest: Im Zelt kein Bier für Bargeld

Von: Volker Griese

Seit vier Jahren im Amt ist Werdohls Schützenkönigspaar Volker Brahmsiepen und Heike Rausch. Seine Amtszeit geht aber am nächsten Wochenende ebenso zu Ende wie die des Hofstaates. © Griese, Volker

So ziemlich alle Schützenvereine und -bruderschaften haben im vergangenen Jahr ihre Schützenfeste wieder gefeiert, nachdem sie damit zuvor wegen der Corona-Pandemie drei Mal hatten aussetzen müssen. Der Werdohler Schützenverein hat auch 2022 noch einmal darauf verzichtet und kehrt erst jetzt zu der Tradition zurück.

Werdohl – Ganz überwunden sind die Folgen der Corona-Pause noch nicht, und das spiegelt sich auch hier und dort wider. Es wird ein wenig abgespeckt und verändert, damit das erste Schützenfest seit 2019 erfolgreich über die Bühne gehen kann. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das 190. Werdohler Schützenfest.

Wann findet das Schützenfest statt?



Das 190. Werdohler Schützenfest wird von Freitag, 30. Juni, bis Montag, 3. Juli gefeiert. Dabei findet freitags nach der offiziellen Eröffnung mit Flaggenhissung, Gottesdienst, Kranzniederlegung, Beförderungen und Auszeichnungen nur ein kleiner Umzug statt, ehe es zur Zeltparty am Lennestrand übergeht. Ab 21 Uhr werden die beiden DJs License (Andre Noglik) und Dirk Weiland im Schützenzelt an der Goethestraße für Stimmung sorgen.



Udo Pflanzer und Gisela Sasse regierten vor 40 Jahren. © Kanbach, Rainer

Wer wird geehrt und befördert?



Im Ludwig-Grimm-Park werden zum Auftakt sage und schreibe 78 Mitglieder in den nächsthöheren Dienstrang befördert. Geehrt werden dort auch die Sieger und Platzierten des Schießens um den Regimentspokal und um den Seniorenpokal. Außerdem werden durch den Sauerländer Schützenbund 13 Mitglieder für ihre Verdienste um das Schützenwesen ausgezeichnet. Die diesjährigen Königsjubilare – 32 an der Zahl – werden am Samstagabend im Festzelt geehrt.

Lothar Gumz und Ellen Bressel waren das Königspaar vor 25 Jahren. © Witt, Carla

Was verändert sich gegenüber bisherigen Schützenfesten?



Zur Auftaktparty am Freitag spielt erstmals keine Live-Band mehr, stattdessen werden DJs auflegen. Schützenoberst Andreas Schreiber erklärt: „Das war schon für 2020 geplant. Das gesparte Geld investieren wir in mehr Lichteffekte.“ Ein Jungschützenkönig wird in diesem Jahr nicht ermittelt. Das hänge damit zusammen, dass dem Verein in der Jungschützenabteilung durch die Pandemie einige Jahrgänge fehlten. Um nun jüngeren Mitgliedern schon ab zwölf Jahren die Teilnahme am Schießen zu ermöglichen, ihnen aber gleichzeitig die Chance zu geben, später noch einmal Jungschützenkönig zu werden, soll dieses Mal ein Jungschützenprinz ermittelt werden. Aus dem Programm gestrichen wurde das Abschlussfeuerwerk am späten Montagabend. Das sei unter Umweltgesichtspunkten einfach nicht mehr zeitgemäß, in langen Trockenperioden aber auch gefährlich, sagt Oberst Schreiber. Dass das pyrotechnische Spektakel auch immer viel Geld gekostet habe, sei ein weiterer Aspekt.



Was ist sonst noch neu beim Schützenfest?



Im 1000 Quadratmeter großen Festzelt können Getränke nicht mit Bargeld bezahlt werden. Das hänge mit dem neuen Zapfteam zusammen, erklärt WSV-Geschäftsführer Thomas Reiche. Deshalb müssen alle Besucher im Zelt Wertmarken kaufen. Die allerdings können sie mit Bargeld und bei einem Wert ab 40 Euro mit ihrer Debitkarte auch bargeldlos bezahlen. Auch wichtig: Wer noch Wertmarken vom Schützenfest 2019 haben sollte, kann die beim Schützenfest umtauschen. Zusätzliche Umtauschmöglichkeiten gibt es am Mittwoch, 28. Juni, ab 18 Uhr in der Gaststätte Zum Spiegel und am Donnerstag, 29. Juni, ab 17.30 Uhr im Schützenzelt.



Apropos Wertmarken: Wieviel kostet denn ein Bier?



Das Bier (0,2 Liter) wird beim Schützenfest 2 Euro kosten. Damit liegt der WSV im Rahmen dessen, was mittlerweile auch bei anderen Schützenfesten in der Region für ein Glas Gerstensaft verlangt wird.



Die fünfköpfige Partyband Mainstreet will für den Samstagabend im Schützenzelt ein geballtes Entertainmentpaket schnüren. © Mainstreet

Was sind die Höhepunkte des Schützenfestes?



Wichtige Programmpunkte sind zweifellos der Kommers mit offizieller Eröffnung und Großem Zapfenstreich (Musikzug Versetal und Spielmannszug der Hülscheider Schützen) am Samstag ab 20 Uhr im Festzelt, aber auch die anschließende Party mit der in fast ganz NRW und Niedersachsen bekannten Band Mainstreet. Am Sonntag verspricht der musikalische Frühschoppen mit den Iserlohner Stadtmusikanten und der erstmals verpflichteten Drum- und Marchingband Enschede interessant zu werden. Ein Festhöhepunkt wird zweifellos der große Festzug mit vier Musikkapellen am Sonntag ab 15 Uhr. Und dann ist da natürlich das Vogelschießen am Montagmorgen.

Aus den Niederlanden kommt die Drum- und Marchingband Enschede, die erstmals beim Werdohler Schützenfest aufspielen wird. © DMBE

Wer darf auf den Vogel schießen?



Das ist unterschiedlich. Am Regimentsvogelschießen dürfen sich alle WSV-Mitglieder ab 16 Jahren beteiligen. Wenn es dann aber ernst wird und der neue Schützenkönig ermittelt wird, dürfen in diesem Jahr nur noch Mitglieder der III. Kompanie auf den Vogel anlegen. Am Jungprinzenvogelschießen dürfen sich alle Jungschützen ab zwölf Jahren beteiligen, bis der letzte Rest des Vogels gefallen ist.



Was gibt es noch außer Umzügen, Musik und Schießen?



Auf dem Parkplatz an der Goethestraße findet vor dem Schützenzelt eine Kirmes statt. Die Plettenberger Schaustellerfamilie Langhoff wird dort wieder Karusselle, einen Autoscooter, eine Losbude und andere Vergnügungsattraktionen platzieren. Auch Imbissbuden stehen auf dem Kirmesplatz. Spar-Tipp: Am Schützenfest-Montag gibt es Fahrchips zu Sonderpreisen!



Ist der Eintritt zum Schützenfest frei?



Ja, aber nur für WSV-Mitglieder. Alle anderen Besucher müssen an den meisten Tagen Eintritt bezahlen. Geschäftsführer Reiche begründet das mit deutlich gestiegenen Preisen unter anderem für die Technik. Die Höhe des Eintrittsgeldes ist aber unterschiedlich: Freitags kostet der Eintritt 14 Euro, am Samstag 10 Euro und am Montag ab 13 Uhr 5 Euro; nur sonntags ist der Eintritt frei. Wer nur den Kirmesplatz besuchen möchte, hat an allen Tagen freien Eintritt.