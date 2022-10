Adventskalender bringen Hilfe für bedürftige Menschen vor Ort

Von: Volker Griese

Den neuen Lions-Adventskalender haben am Donnerstag die Clubmitglieder Michael Bölling, Dr. Dietmar Schnober Thomas Greif und Detlef Seidel (von links) zusammen mit , Fromm-Mitarbeiterin Sandra Fischer (Mitte) vorgestellt. Er zeigt ein winterliches Foto von Neuenrade. © Volker Griese

Der Adventskalender des Lionsclubs Altena/Werdohl zeigt in diesem Jahr ein winterliches Foto von Neuenrade. Seit vielen Jahren unterstützt der Club mit dem Verkauf dieser Kalender die Aktion „Klasse 2000“, die die Persönlichkeit von Kindern stärkt. In diesem Jahr soll ein Großteil des Geldes aber einer anderen Initiative zufließen.

Werdohl ‒ Zum 18. Mal hat der Lionsclub den Kalender in diesem Jahr aufgelegt. Wieder sind 5000 Stück gedruckt worden, die in den Städten Altena, Werdohl und Neuenrade sowie in der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde verkauft werden sollen. Offizieller Verkaufsstart ist auf dem Sauerländer Apfelfest, das am Sonntag, 16. Oktober, von 10 bis 18 Uhr auf dem Hof Crone auf Dösseln stattfinden wird.

Wer einen Kalender kauft, hat die Chance auf einen von zahlreichen kleinen und großen Gewinnen, die heimische Unternehmen zur Verfügung stellen. So sind beispielsweise nicht nur täglich drei Kästen Krombacher Bier zu gewinnen, auch viele Waren-, Restaurant- und Dienstleistungsgutscheine gehören dazu. Hauptgewinn ist wie in jedem Jahr ein Reisegutschein im Wert von 3000 Euro, den der Werdohler Bahntechnikkonzern Vossloh zur Verfügung stellt. Die Nummern der Adventskalender, auf die ein Gewinn entfällt, werden vom 1. bis zum 24. Dezember täglich im Süderländer Volksfreund veröffentlicht. Jeder Kalender kann übrigens mehrfach gewinnen, pro Tag jedoch nur einen Preis.

Wir haben uns aufgrund der aktuellen Entwicklung dazu entschieden, die Tafeln in Werdohl und Altena zu unterstützen.

Die Kalender, die auf der Vorderseite ein Foto von der winterlichen Stadt Neuenrade tragen, das Dr. Michael Knappstein vom Quitmannsturm aus aufgenommen hat, sind zum Stückpreis von 5 Euro erhältlich. „Alles wird teurer, nur unser Adventskalender nicht“, scherzte der Werdohler Arzt Thomas Greif bei der Vorstellung. Erhältlich sind die Kalender nicht nur am Sonntag auf dem Apfelfest, sondern auch in allen Werdohler und Neuenrader Apotheken, bei Blumen Fromm, im Beauty-Center Groll, im Edeka-Center Tank, in der Goldbäckerei Grote im Werdohler Bahnhof und in der Sparkasse, sowie in den Arztpraxen von Dr. Dietmar Schnober und Thomas Greif.

Einen Teil des Verkaufserlöses will der Lionsclub für die Aktion „Klasse 2000“ spenden, die sich dafür einsetzt, dass Kinder gesund, stark und selbstbewusst aufwachsen können. „Wir haben uns aufgrund der aktuellen Entwicklung aber auch dazu entschieden, die Tafeln in Werdohl und Altena zu unterstützen“, sagte Dr. Dietmar Schnober. „Bei den Tafeln wächst der Bedarf, und zwar massiv“, ergänzte er.

Durch den Zustrom von Flüchtlingen unter anderem aus der Ukraine, aber auch durch die starken Preissteigerungen in Deutschland sind mittlerweile deutlich mehr Menschen auf die Hilfe der Tafeln angewiesen als früher. Hinzu kommt, dass die Tafeln zunehmend Probleme haben, ihren Bedarf an Lebensmitteln durch Spenden zu decken. Sie müssen deshalb immer öfter und immer mehr zukaufen. Dabei will der Lionsclub die Tafeln unterstützen. Dr. Dietmar Schnober sprach davon, dass der Club seine Spenden in diesem Winter versechsfachen werde. „Mit jedem gekauften Adventskalender werden also Bedürftige vor Ort direkt unterstützt“, betonte Schnober.