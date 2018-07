SV 08: Vereinsmeisterschaften und Geburtstags-Staffel

Der neue Vorsitzende des SV 08, Mirko Schwabe (Mitte), im Kreise der Stadtmeister des Vorjahres, Dominik und Jeanine Möglich. Mit auf dem Foto: Einige junge Aktive, die am 7. Juli in die Titelkämpfe eingreifen wollen.

Werdohl - 110 Jahre SV 08 – das ist kein klassisches Jubiläum und vor allen Dingen kein Notruf-Merkmal, denn die Schwimmer sind nicht erst seit gestern die Vorzeige-Abteilung des TuS Jahn Werdohl.

Gleichwohl: Die in diesem Jahr anstehende „runde Zahl“ ist Grund genug für eine besondere Aktion, die es hier in Werdohl im Bereich des Schwimmsports in dieser Form noch nie gegeben hat. Stichtag dafür ist der 7. Juli – also nah an dem Tag, als der SV 08 aus der Taufe gehoben wurde (22. Juni 1908). Geplant ist am kommenden Samstag eine 110 mal 25-Meter-Staffel im Freibad in Ütterlingsen.

Eingeladen zur Teilnahme sind – so Pressesprecher Dirk Sommer – alle! Zitat: „Ganz egal, ob Du noch Schwimmflügel brauchst, Freizeit- oder Profischwimmer bist: Bei unserer Jubiläumsstaffel darf jeder mitschwimmen.“ 110 mal muss eine 25-Meter-Bahn zurückgelegt werden, und am Ende bekommt jeder Teilnehmer eine kleine Medaille und einen Gutschein für ein Getränk, das er (oder sie) sich auf dem Vereinsgelände abholen kann.

Die Teilnahme an dieser Staffel, die um 14 Uhr beginnt und sicherlich viele Interessierte anlocken dürfte, die die kleinen oder auch großen Sportler anfeuern möchten, ist kostenfrei. Lediglich der reguläre Eintrittspreis zum Freibad, so heißt es in der Ausschreibung, muss bezahlt werden.

Eingebunden ist dieser Wettbewerb zwischen 12 und 14 Uhr in die diesjährigen Werdohler Stadtmeisterschaften im Schwimmen, bei denen am Ende die schnellsten Aktiven über die 50-Meter-Strecken Brust, Freistil, Rücken und Schmetterling geehrt werden. Die Teilnahme an diesen Titelkämpfe kostet einen Euro Startgebühr – und auch hier darf jeder mitschwimmen, sofern er (oder sie) in Werdohl wohnt, Mitglied eines Werdohler Vereins oder Schüler einer Werdohler Schule ist.

Die Wertung erfolgt jahrgangsweise. Weitere Informationen werden am Tag des Wettbewerbs gegeben, wobei in der Ausschreibung allerdings betont wird: Die Titel – 2017 waren es Jeanine und Dominik Möglich – werden nur an Werdohler vergeben. Für die Plätze eins bis sechs gibt es Urkunden. Die weiblichen beziehungsweise männlichen Titelträger mit der punktbesten Einzelleistung erhalten zusätzlich einen Pokal. Die Siegerehrung ist gegen 15.30 Uhr vorgesehen.

Im Anschluss an die Wettbewerbe lädt der SV 08 zu seinem Vereinsfest ein, das auf dem Clubgelände in Ütterlingsen ausgerichtet wird. Es gibt Bratwürstchen und Getränke zu günstigen Preisen