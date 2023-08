„Absolute Ausnahme“: Stadt lässt einen Anbau abreißen

Von: Volker Griese

Der Anbau dieses seit fast 25 Jahren leerstehenden Hauses an der Brückenstraße war einsturzgefährdet. Die Stadt hat aus Sicherheitsgründen zwei Wände einreißen lassen. © Wiechowski

Seit mehr als 20 Jahren steht das Haus an der Brückenstraße in Eveking leer. Jetzt hat die Stadt einen Abrissbagger bestellt, um einen Teil des Gebäudes dem Erdboden gleichzumachen. Der Schritt war offenbar unausweichlich. Weitere Häuser könnten betroffen sein.

Werdohl – Schon vor fast neun Jahren berichtete die Redaktion über das einstmals sicherlich ansehnliche Wohnhaus im neoklassizistischen Stil, das allerdings schon damals ziemlich heruntergekommen war. Seit etwa der Jahrtausendwende stand das Haus leer, die Eigentümer hatten es offensichtlich sich selbst überlassen. Nachbarn bezeichneten es wahlweise als „Schrottimmobilie“ oder als „Rattenloch“. Auch Obdachlose sollen hin und wieder darin übernachtet haben.

Auch bei der Stadtverwaltung war man damals schon nicht erfreut über den Anblick des verwahrlosten Hauses, Handlungsbedarf sah sie jedoch nicht. Schließlich könne jeder Eigentümer mit seinem Haus tun und lassen, was ihm beliebt, hieß es.

Neun Jahre später stellt sich die Situation nun etwas anders dar. Nachdem Nachbarn der Stadt einen Hinweis gegeben hatten, dass das Dach des Anbaus eingestürzt sei, erkannte die Verwaltung Gefahr im Verzug.

Mit einer Drohne habe die Stadt das Gebäude zunächst von oben in Augenschein genommen, dann auch noch einen Tragwerksplaner hinzugezogen, berichtete Thomas Schroeder, der Leiter des Fachbereichs Bauen und Immobilienmanagement, auf Nachfrage. Dieser Statiker habe dann festgestellt, dass der gesamte Anbau des Hauses einsturzgefährdet gewesen sei, sagte Schroeder weiter. Damit habe für die Stadt festgestanden, dass akuter Handlungsbedarf bestehe.

Von mehreren Eigentümern der Immobilie sei keiner greifbar gewesen, „Weil wir aber eine konkrete Gefährdung der Allgemeinheit festgestellt haben, sind wir tätig geworden“, sagte er, dass die Stadt von der Möglichkeit der Ersatzvornahme Gebrauch gemacht habe. Das ist ein Zwangsmittel der Verwaltungsvollstreckung: Werden Handlungen trotz bestehender Verpflichtungen nicht erfüllt, kann die Vollstreckungsbehörde diese selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. In diesem Fall hätten also die Eigentümer die Gefährdung abwenden müssen. Weil sie nicht erreichbar waren, hat also die Stadt eingegriffen und einen Bagger bestellt, der zwei Wände des Anbaus eingerissen hat. Die Kosten für diese Maßnahme wird die Stadt der Eigentümergemeinschaft in Rechnung stellen – wenn diese denn irgendwann ausfindig gemacht werden kann. Gegebenenfalls kann die Forderung auch ins Grundbuch eingetragen und später beigetrieben werden.

Damit ist die Angelegenheit für die Stadt Werdohl nun vorerst erledigt. „Für alles andere fehlt uns die rechtliche Grundlage“, erklärte Schroeder. Solange von dem Gebäude nicht wieder eine Gefahr ausgehe, seien der Stadt die Hände gebunden.

Dass die Stadt Werdohl so gravierend in das Recht von Immobilienbesitzern eingreife, sei der absolute Ausnahmefall, betonte Schroeder noch. In jüngerer Vergangenheit war das nur ein einziges Mal der Fall: Vor knapp zwei Jahren hat die Stadt die ehemalige Gaststätte Othlinghaus in Bärenstein abreißen lassen. Allerdings hatte diese Immobilie, deren Außenwände einzubrechen drohten, keinen Besitzer mehr. Der letzte Eigentümer war verstorben, Erben gab es nicht. In diesem Fall blieb die Stadt also auf den Abbruchkosten in Höhe von rund 160 000 Euro sitzen.

Nach Einschätzung von Thomas Schroeder könnten solche Fälle aber in Zukunft öfter auftreten. Dahinter steckt eine gesellschaftliche Entwicklung: Die Kinder verlassen das Elternhaus, um sich in Großstädten eine Arbeit zu suchen oder eine Ausbildung zu beginnen. Die Eltern bleiben zurück. Irgendwann reicht die Rente oder das Ersparte nicht mehr, um die nötigsten Reparaturen am Gebäude zu finanzieren. Oder das Haus steht nach dem Tod der Eltern leer. Verwahrlosung und Verfall breiten sich dann aus. Das Anwesen wird zuerst zum Schandfleck, dann zum allgemeinen Sicherheitsrisiko. Spätestens dann muss die Stadt einschreiten, um Schäden von der Allgemeinheit abzuwehren.

Präventive Maßnahmen darf die Stadt als Bauaufsichtsbehörde nicht anordnen. Sie kann lediglich dem Eigentümer empfehlen, das Gebäude zu sanieren, zu verkaufen oder abzureißen.