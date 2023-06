Absicherung für Krisenfall kostet viel Geld: Wenn der Strom mal ausfällt

Von: Volker Griese

Im Pumpwerk in Ütterlingsen, vor dessen Schaltschrank Tiefbau-Chef Martin Hempel steht, kommt etwa die Hälfte des Werdohler Abwassers an und wird weitergepumpt. Deshalb soll dieser Standort auf jeden Fall aufgerüstet werden. © Griese

Nicht überall in Werdohl gelangt das Abwasser im natürlichen Gefälle in die Kläranlage. Aufgrund der topographischen Verhältnisse und der langen Wege muss der Fluss in der Kloake in vielen Fällen durch Pumpen unterstützt werden. Doch was passiert, wenn die Stromversorgung zusammenbricht und die Pumpen nicht mehr betrieben werden können? Auf dieses Szenario will sich die Stadt jetzt vorbereiten – und viel Geld investieren.

Werdohl – Das Abwassersystem der Stadt Werdohl beinhaltet zwölf Abwasserpumpstationen, die Abwasser über große Entfernungen oder Höhenunterschiede durch Rohrleitungssysteme bis zum Klärwerk befördern. Sie sind notwendig, damit ein gewisser Druck im Abwasserrohr aufrechterhalten wird und somit das Durchfließen des Abwassers durch die Rohrleitungen gewährleistet wird.

„Bei einem flächendeckenden Stromausfall würde ein Großteil der Abwasserpumpanlagen nicht mehr betriebsbereit sein. In diesem Fall müssten sie individuell mit Absaugfahrzeugen angefahren und abgepumpt werden, um mögliche Umweltschäden zu vermeiden“, heißt es in einem Papier, das die Stadtverwaltung für die Ratssitzung am Montag, 19. Juni, angefertigt hat. In dieser Sitzung sollen die Ratsmitglieder nämlich darüber entscheiden, ob die Stadt für das Sondervermögen Abwasser rund 800.000 Euro ausgeben soll, um eine Notstromversorgung für die Abwasserpumpwerke aufzubauen.

Natürlich gibt es bereits eine eigenständige Stromversorgung für Pumpwerke für den Fall, dass vorübergehend der Strom ausfallen sollte. Sie gewährleistet aber nur eine vorübergehende Stromversorgung von etwa einer Stunde. Mit dem geplanten Notbetriebssystem sei an den meisten Stationen ein weitaus längerer Notbetrieb möglich, erfahren die Ratsmitglieder aus dem Beratungspapier. „Wir möchten erreichen, dass die Pumpen 72 Stunden autark arbeiten können“, erläuterte Tiefbau-Chef Martin Hempel im Gespräch mit dieser Zeitung, was der Sinn der zur Diskussion stehenden Investition ist.

Die Stadtverwaltung schildert in der Drucksache für die Ratsmitglieder auch Einzelheiten des geplanten Vorhabens. Beispielsweise sollen Stromaggregate und Stromspeicher kombiniert werden. Zwölf Aggregate und 281 Kilowatt Speicherkapazität würden für einen Vollausbau benötigt, mit acht Aggregaten und 200 Kilowatt Speicherkapazität sei ein Teilausbau möglich, heißt es weiter. Eine Komplettlösung würde knapp 800.000 Euro kosten, der Teilausbau würde mit knapp 570.000 Euro zu Buche schlagen. Auch die Folgekosten hat die Verwaltung kalkuliert, sie betragen je nach Variante zwischen 52.000 und 73.000 Euro.

Das ist viel Geld. Allerdings gibt es für solche Investitionen Finanzhilfen des Landes. Nordrhein-Westfalen hat das Förderprogramm „Ausbau der Notstromversorgung der Wasserwirtschaft“ aufgelegt, mit dem eine Unterstützung zur Schaffung einer flächendeckenden Stromversorgung der Abwasseranlagen angeboten wird. Damit übernimmt das Land 50 Prozent der förderfähigen Kosten. Werdohl wäre also unter Umständen gut beraten, seine Abwasserbeseitigung jetzt krisenfest zu machen.

Doch es gibt auch Unwägbarkeiten, auch das verschweigt die Stadtverwaltung den Ratsmitgliedern nicht. Da ist zunächst der Termindruck: Bis zum 30. Juni muss der Förderantrag gestellt werden, vor allem aber müssen die Maßnahmen bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Und genau da könnte ein Problem liegen. „Auf Grund des zur Zeit hohen Bedarfs an Stromaggregaten, Energiespeichern und Schaltelementen kann eine vollständige Errichtung der Notbetriebsversorgung in der vorgegebenen Frist ... nicht garantiert werden“, heißt es in dem Beratungspapier.

Die Ratssitzung findet am Montag, 19. Juni, ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt und ist öffentlich.