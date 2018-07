Abriss des Aldi-Marktes rückt näher

Werdohl - Die Werdohler Aldi-Filiale an der Heinrichstraße ist bald Geschichte. Das Geschäft hatte am 7. Juli zum letzten Mal geöffnet. Jetzt wird das Gebäude abgerissen.

Am Dienstag wurden die Sperrzäune aufgebaut, am Donnerstag fingen dann die Entkernungsarbeiten an: Der Aldi-Abriss rückt näher.

Kommende Woche solle das Gebäude abgerissen werden, erklärte ein Arbeiter vor Ort. Noch stapeln sich alte Verkleidungen aus dem Markt auf dem Parkplatz.

An gleicher Stelle soll anschließend eine neue, größere Aldi-Filiale gebaut werden. Diese soll deutlich moderner ausgestattet sein. Dazu gehört unter anderem ein neues Farbkonzept und ein verändertes Sortiment.

Wann der Markt eröffnet wird, ist noch nicht bekannt gegeben worden