Abriss des Geisterdorfs im MK: So ist der Stand der Arbeiten

Werdohl – Kabel ragen - stromlos - aus dem Boden, durch zersplitterte Fensterscheiben blickt man durch das ganze Haus, Eingangstüren sind herausgerissen. Ein Rundgang durch das Geisterdorf Elverlingsen in Werdohl zu Anfang des neuen Jahres zeigt, wie wertlos und verlassen die ehemalige Siedlung ist.

Geisterdorf Elverlingsen in Werdohl: Abriss hat begonnen - So ist der Stand in der Siedlung