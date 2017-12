Abfallkalender 2018 für Werdohl ist da

Werdohl - Ab Montag, 4. Dezember, ist der Abfallkalender 2018 für Werdohl erhältlich. Wie der Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) mitteilte, erfahren Verbraucher in dem Kalender „alles rund um das Thema Abfälle und Wertstoffe in der Region“.

Die Broschüre für das kommende Jahr wurde gemeinsam von der Stadt Werdohl und des ZFA herausgegeben. Wie gewohnt, präsentiert sich der Kalender im handlichen A6-Format.

„Neben allgemeinen Informationen finden Verbraucher vor allem alle wichtigen Termine des kommenden Jahres. Die neuen Leerungstermine für die Abfallbehälter beginnen dabei erst ab dem 8. Januar 2018. Bis dahin gilt noch der Terminplan 2017. Wie in jedem Jahr haben sich verschiedentlich Änderungen in der Reviereinteilung ergeben. Es könnte also sein, dass für einige Grundstücke künftig andere Leerungstage relevant werden. Ein Blick in den Terminteil des Abfallkalenders empfiehlt sich daher in jedem Fall“, heißt es in der Mitteilung des ZFA.

Alle Informationen auch im Internet

Alle Informationen und Serviceleistungen sind auch auf der Internetseite www.zfa-iserlohn.deverfügbar. Hier können Interessierte etwa einen Jahreskalender mit den Leerungsterminen einzelner Straßen erstellen und als PDF-Datei für den Druck herunterladen.

„Darüber hinaus erfahren Verbraucher alle Containerstandorte und die Termine des Schadstoffmobils. Abholungen können ebenfalls online angemeldet werden. Außerdem steht der Tausch- und Verschenkmarkt des ZfA zur Verfügung. Hier können Interessierte nicht mehr benötigte, aber noch brauchbare Gegenstände kostenlos an Dritte abgeben. Das ist die beste Strategie, Abfall gar nicht erst entstehen zu lassen“, teilt der Zweckverband mit.

Die Broschüren gibt es ab Montag im Rathaus, in der Stadtbücherei, der Volksbank und Sparkasse sowie in der Geschäftsstelle unserer Zeitung. Zudem kann auch die Druckversion des Abfallkalenders als PDF-Datei auf der Website des ZfA heruntergeladen werden.