AB-EK: Ziel ist die beste Alu-Entlackung weltweit

Das neue Herzstück der hochmodernen Soft-Entlackung ist noch im Aufbau, soll aber bald die Arbeit aufnehmen: Die Zwillingslinie kann in zwei 24 Kubikmeter fassenden Becken hochsensitive Aluminium-Bauteile extrem schonend von Lack befreien.

Werdohl - Mit einer Investition von mehreren Millionen Euro will die Firma AB-EK im Gewerbegebiet Dresel zum besten Aluminium-Entlackungswerk der Welt werden.

Mit keinem geringeren Anspruch beschreibt Werksleiter Milos Adamovic den Neubau, der nach dem Großbrand im Oktober 2016 entstanden ist. In den nächsten Tagen soll die imposante Zwillingslinie ihren Betrieb aufnehmen.

Bei der AB-EK Entlackungs- GmbH werden in zwei unterschiedlichen Verfahren Aluminiumteile entlackt. Den größten Anteil an den angelieferten Aluminiumprodukten haben Autofelgen, vom Fahrradrahmen über Dachrelings und Luftgewehre bis zu Herzpumpengehäusen kann aber auch alles andere von der Lackierung befreit werden.

Kunden lassen aus zwei Gründen liefern

Kunden von AB-EK liefern ihre fehlerhaft lackierten Produkte aus zwei Gründen ins Gewerbegebiet Dresel: Der Lack muss ab, weil das Teil nicht durch die Qualitätskontrolle gekommen ist und vom Hersteller noch einmal lackiert werden muss. Oder das Teil wird entlackt, weil der Werkstoff Aluminium anschließend eingeschmolzen und wiederverwertet wird. Dieser Markt sei erst in den vergangenen Jahren gewachsen. Aluminium als Rohmaterial ist teuer, da lohnt sich eine Wiederverwertung. Auch die Entlackung von Alufelgen von absoluten Premium-Marken ist ein lohnenswertes Geschäft. In Werdohl werden auch originale Felgen von Rolls-Royce, Bentley und Porsche vom Lack befreit.

Entlackung funktioniert nach zwei verschiedenen Methoden. In einer großen Maschinen-Linie werden vornehmlich Felgen nacheinander durch Schwefelsäurebäder gefahren. Im Eintauchverfahren löst die Säure den Lack von der Felge. Diese Linie war vom Brand im Oktober 2016 unversehrt geblieben.

+ Werksleiter Milos Adamovic hat schon die ersten Felgen-Lieferungen für die Soft-Entlackung auf dem Hof stehen. Bald geht die komplett neue Anlage in Betrieb, die Kunden warten sehnsüchtig darauf.

Das andere Verfahren heißt Soft-Entlackung. Hier werden die Teile mit alkalischen Lösungen wie in einem Geschirrspüler bespritzt. Das Verfahren ist besonders schonend für den Werkstoff. Ein anderer Teil der Soft-Entlackung arbeitet ebenfalls im Tauchverfahren. Die Soft-Entlackung war 2016 vollständig abgebrannt.

Das Dreseler Unternehmen AB-EK gehört zur ABL-Technic-Gruppe mit Sitz in Leutkirch. Zur ABL-Technic gehören mehrere Dutzend Standorte auf der ganzen Welt. Nur durch diesen Firmenverbund sei es möglich gewesen, in Dresel in eine komplett neue Soft-Entlackungsanlage zu investieren.

Werksleiter war früher Grundschullehrer

„Ein Privatunternehmen hätte das nicht geschafft“ – das meint Milos Adamovic, der seit kurzer Zeit in der Position des Werksleiters ist. Der Hohenlimburger ist 40 Jahre alt und war in Serbien Grundschullehrer. In seiner Zeit bei AB-EK hat er zwei Jahre berufsbegleitend studiert und schreibt jetzt an seiner Masterarbeit im Bereich Produktionsmanagement.

Er erinnert sich an den Herbst 2016: „Alles, was wir damals in der Soft-Entlackung hatten, war verbrannt.“ Seit eineinhalb Jahren werde alles neu aufgebaut. Eine riesige Halle ist entstanden, die Zwillings-Linie wird gerade installiert. Sehr viel Zeit hätten die langwierigen Genehmigungsverfahren gekostet.

Einige Maschinen seien schon im Probebetrieb. „Wir sind bei unseren Kunden hochbegehrt“, so Adamovic. „Was wir hier bald machen, kann sonst keiner. Die Kunden warten schon ungeduldig.“

Wenn die neuen Anlagen in Betrieb seien, werde auch in den Rest des Gebäudes und in das Umfeld des Betriebs investiert. Die moderne Halle mit den brandneuen Maschinen steht optisch im Gegensatz zu dem alten Gebäude. Die AB-EK war Anfang der 2000er-Jahre dort eingezogen, wo früher Karts ihre Runden drehten.