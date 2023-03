„Trete nochmal an“: 91-Jähriger legt zum 34. Mal Sportabzeichen ab

Gerhard Droppelmann (vorne rechts, sitzend), hat mit 91 Jahren zum 34. Mal das Sportabzeichen abgelegt. © termin. Der 91-Jährige hält sich durch regelmäßige Teilnahme an den Sportabzeichendisziplinen fit und bleibt so immer in Bewegung. Foto: Hornemann

Was für Gerhard Droppelmann im Jahr 1955 als „freiwilliger Zwang“ auf der Polizeischule begann, ist für den Werdohler Senior zu einem liebgewonnenen Hobby geworden: Das Sportabzeichen. Mit 91 Jahren hat er am Mittwoch zum 34. Mal eine derartige Auszeichnung in Silber bekommen.

Werdohl – „Und dieses Jahr trete ich noch mal an!“ berichtete der Alterspräsident bei der Sportabzeichenvergabe auf dem Hof Repke.

Der Stadtsportverband zeigte sich zufrieden mit der Resonanz: 32 Absolventen aus allen Altersgruppen hatten im vergangenen Jahr mitgemacht. „Nur im Jugendbereich könnte es etwas mehr sein“, ermutigt Karin Pietschmann Kinder und Jugendliche, es einfach mal zu wagen. Interessenten macht es der Stadtsportverband leicht: Ab Mitte Mai sind die Abnehmer mit Maßband und Stoppuhr jeden Mittwoch im Riesei-Stadion vor Ort, um die Ergebnisse in den Disziplinen aufzunehmen.

Locker sollte man sein und seine Leistung kontinuierlich steigern. „Untrainiert gleich den 3000-Meter-Lauf zu starten wäre keine gute Herangensweise“, erklärte Pietschmann.

Im Anschluss vergab Karin Pietschmann gemeinsam mit Hans Werner Herr die Urkunden und Abzeichen an die folgenden Absolventen: Edanur Genc (Bronze 1), Imke Kenter (Gold 3), Isalie Greiner (Silber 7), Julian Mats Jöres (Silber 1), Tristan Kammann (Bronze 1), Justus Kober (Silber 6), Emely Heupel (Gold 6), Katharina Nitschke (Gold 5), Quyen Tu Hoang Boa (Bronze 1), Lean Schreiber (Bronze 1), Emre Inan (Bronze 1), Nina Niesbor (Silber 1), Dirk Weinbrenner (Gold 13), Ingrid Steffens (Silber 42), Hans Schütt (Gold 21), Martin Schiller (Gold 32), Mike Niesbor (Gold 2), Wolfgang Klung (Silber 16), Ulrike Hoberg (Silber 5), Bernd Hoberg (Silber 4), Hans Werner Herr (Silber 51), Patrick Greitemann (Gold 12), Ulrike Greitemann (Gold 20), Lars Greitemann (Gold 10), Gerhard Droppelmann (Silber 34), Karl Brühl (Gold 39), Norbert Buchta (Gold 33), Frank Bossong (Gold 9), Caroline Bossong (Gold 2), Karin Pietschmann (Gold 32), Wolfgang Rummeld (Silber 13) und Jürgen Neubert (Gold 31). iho