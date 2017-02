900-Euro-Spende verteilt auf neun Werdohler Kitas

Werdohl - Der Werdohler Bürgerstammtisch und das Kleine Kulturforum spendeten am Dienstag 900 Euro an Werdohler Kindertagesstätten.

Eine Spende in Höhe von 542 Euro kam während des Jahresempfangs des Werdohler Bürgerstammtischs und des Kleinen Kulturforums zusammen – auf 900 Euro aufgestockt übergaben sie jeweils 100 Euro an neun Werdohler Kindertagesstätten.

Vertreterinnen des Awo Familienzentrums Sonnenschein, ev. Familienzentrums Arche Noah, der ev. Kita Sternschnuppe, St. Michael, St. Bonifatius, Gernegroß, Budenzauber, Momo und Wunderkiste nahmen das Geld am Dienstag in der Bücherei in Werdohl von Manfred Hoh, Bürgerstammtisch, entgegen.

Bürgermeisterin Silvia Voßloh bedankte sich für das Engagement. Unter anderem werde das Geld für eine Dreiradfläche der Kita Budenzauber und Spielmaterial für die U3-Kinder der Kita Wunderkiste eingesetzt.