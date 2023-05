700 Hähnchen gehen über die Theke

Von: Stefanie Vieregge

Angelika Herrmann, Anika Burzlaff und Beate Blöink besetzten die Verkaufshütte. Jede Menge frisch gegrillte Hähnchen bringen sie unter die Leute. Auch viele Vorbestellungen gilt es zu verteilen. © Vieregge

Spektakulär sah es aus, als sich vierzehn Spieße, jeweils gut bestückt mit Hähnchen, auf dem großen Holzkohlegrill drehten.

Werdohl – Hielt sich die Zahl der Besucher zunächst in Grenzen wurden es zur Mittagessenszeit beim Hähnchenspektakel naturgemäß voller. „Die Leute kommen von nah und fern, um sich ihre Hähnchen abzuholen“, sagte der 2. Vorsitzende und aktuelle Kaiser, Bastian Häring, nicht ohne Stolz. Gleich vier Schützen, inklusive Oberst Frank Herber, kümmerten sich um den Nachschub am Grill. Bei der Menge musste jeder Handgriff sitzen und die Schützen schrieben sogar einen Plan. Für jeden Spieß notierten sie die Fertigstellung der Hähnchen. Im 15-Minuten-Takt zogen sie die Hähnchen vom Spieß und reichten die duftenden Brathähnchen in einem großen Kochtopf dan n weiter zur Zerteilung an die Verkaufsbude. Dort wurde Beate Blöink als Neuling angelernt, Anika Burzlaff hatte im Jahr vor Corona angefangen. „Ein paar Mal habe ich das schon mitgemacht“, sagte Angelika Herrmann als Dritte im Bunde.

Hähnchenspektakel: Auf einem selbstgebauten Grill werden die Hähnchen gegart. Es gilt aufzupassen – schnell werden die Hähnchen schwarz. © Vieregge, Stefanie

Sage und schreibe 700 halbe Hähnchen gehen an der Verkaufsbude an zwei Tagen über die Theke. Manche Besucher bleiben zum Essen im Biergarten, aber die meisten genießen das saftige Geflügel zu Hause. Den Grill Marke Eigenbau haben die Schützen vor einigen Jahren vom Männergesangsverein übernommen. Bereits zum neunten Mal drehen sich die Spieße auf dem Schützenplatz. doch das Spektakel gebe es bereits seit den 70er Jahren, hieß es vor Ort. Wurden die Hähnchen anfangs noch auf halbwegs normalem Gerät gegrillt, musste irgendwann etwas Größeres her, und der MGV baute sich mit viel Kreativität ein Unikum samt Motor. „Fällt der aus, dauert es nur ein paar Minuten und die Hähnchen sind schwarz. Da muss dann schnell gelöscht werden“, sagte Bastian Häring. Die Holzkohle wird regelmäßig nachgelegt und auch die Drehgeschwindigkeit ist überraschend schnell.

Es gab nicht nur Hähnchen

Aber es gab nicht nur Hähnchen am Wochenende. Die Malteser unterstützten das Angebot mit Currywurst und Pommes, und am Kuchenbuffet stand man bei 40 Kuchen vor der Qual der Wahl. Die Kleinen konnten sich auf der Hüpfburg austoben. Mit Blick auf das kommende Schützenfest überkam Häring etwas Wehmut. Wehmut angesichts der schwindenden Besucherzahlen sowie der rückläufigen Mitgliederzahlen. „Auch die Königsanwärter sind nicht mehr so zahlreich wie früher“, sagte Häring. Da würde dann schon eher ein ehemaliger König noch ein zweites Mal den Vogel schießen und damit die Kaiserwürde erringen. Häring ist wegen der Pandemie bereits seit vier Jahren Kaiser. Da die Schützen aber nur alle zwei Jahre ihr Fest feiern, ist es nur eine zusätzliche Amtszeit.

Vom 9 bis 11. Juni ist wieder Schützenfest. Gestartet wird das Fest mit einem kleinen Konzert des Shantychors in Zusammenarbeit mit der Grundschule – sicher eine spannende Kombination. Am Samstag wird der neue König beziehungsweise Kaiser erkoren, abends folgt dann der Kommers mit Zapfenstreich. „Stimmungsvoll ist das auch draußen möglich, wenn dass Wetter mitspielt“, sagte Häring. Als Besonderheit tritt hier der Spielmannszug Einigkeit Werdohl in die vorderste Reihe, denn mit verbliebenen elf Musikern nehmen sie eigentlich keine Auftritte mehr an. Aber die enge Verbundenheit zum Schützenverein macht es möglich. Übrigens ist 2025 das 75-jährige Jubiläum – Pläne gibt es aber noch nicht.