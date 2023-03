Lob aus der Türkei: Benefizbasar bringt mehr als 2600 Euro

Von: Ina Hornemann

Die Lokalzeitung Giresun Gündem aus Harun Cicis türkischer Heimatstadt hat das Werdohler Engagement lobend erwähnt. © Privat

Werdohl – Stolze 2670,72 Euro sind am Wochenende durch den Benefizbasar im Cici Saray für die Erdbebenopfer in der Türkei zusammengekommen.

Marina Galensa, Eike Scholz und Harun Cici haben sie am Montag an Ditib-Vertreter Fahrettin Alptekin überreicht, der eine Quittung ausgestellt hat und das Geld an die türkische Schwesterorganisation des Roten Kreuzes weiterleiten wird. Insgesamt seien vom Ditib-Bundesverband schon 30 Millionen Euro zu den Erdbebenhilfsorganisationen weitergeleitet worden.

Organisatoren sind vom Erfolg des Basars begeistert

Im Rückblick ist das Organisationsteam absolut begeistert vom Erfolg des Basars. Harun Cici wäre sofort wieder dabei, wenn eine weitere Benefizveranstaltung folgen sollte. „Dafür werden meine Säle immer offen sein. Denn mit einem Mal spenden ist es bei Katrastrophen solchen Ausmaßes nie getan“, rückt Cici die Erdbebenopfer in der Türkei in den Vordergrund, denkt aber auch an Naturkatastrophen in anderen Teilen der Welt. „Wiederaufbauarbeit dauert Jahre und Jahrzehnte. Das darf nicht in Vergessenheit geraten.“

Besonderer Dank an die „Laufburschen“

Marina Galensa und Eike Scholz als Organisationsteam kommen aus dem Schwärmen nicht mehr raus: „Es ist alles so gut gelaufen! Das Essen war so lecker, die Angebote der Händler so schön und das Unterhaltungsprogramm ebenso!“ Besonderer Dank gilt den „Laufburschen“ Yascha und Batuhan Dege, denen am Samstag kein Botengang zu weit war und die einen großen Beitrag dazu geleistet haben, dass alles bei der Veranstaltung rund lief.

Das Werdohler Engagement rief sogar einen Lokalberichterstatter der Zeitung Giresun Gündem auf den Plan.

Auch Giresun Gündem berichtet

Das Blatt erscheint im einstigen Heimatort von Harun Cici und der Sohn der Stadt bekam gemeinsam mit Marina Galensa und Eike Scholz eine besonders lobende Erwähnung für das Engagement im Sauerland. Im Bericht wird auch erwähnt, dass Harun Cici Mitglied der Iyi-Partei ist, die als nationalkonservativ bis nationalistisch gilt. iho

Eike Scholz, Fahrettin Alptekin, Marina Galensa und Harun Cici (v.l.) präsentieren die stolze Spendensumme. © Hornemann