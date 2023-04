„Ich bin gespannt“: Werdohlerin läuft Ultramarathon.

Von: Ina Hornemann

Claire Duwenhögger nimmt auch immer noch eine klassische Wanderkarte auf Papier mit, wenn sie in der heimischen Natur unterwegs ist. „Man weiß nie, ob man mit dem Handy überall Empfang hat oder ob GPS funktioniert.“ © Hornemann

Claire Duwenhögger will es wagen: Einmal den Uplandsteig-Wandermarathon in Willingen mitmachen und 66 Kilometer in 14 Stunden wandern. Das geht natürlich nicht ohne Training, weshalb die aus Werdohl stammende Wandersfrau am 22. April eine umfangreiche Trainingsroute läuft: 58 Kilometer über den P-Weg. „Dabei mache ich auch einen Abstecher zu meinem Elternhaus am Düsternsiepen.“

Werdohl - Zu Fuß nach Hause laufen – das hat Claire Duwenhögger sogar schon ausprobiert, nachdem sie vor vier Jahren nach Lennestadt gezogen war. Die 42 Kilometer strammen Schrittes in Richtung Werdohl waren ausschlaggebend, nach Höherem zu streben. „Das war schon eine Marathonstrecke. Da hab ich Lust bekommen, mal was richtig Großes auszuprobieren“, berichtet die 34-Jährige lachend.

Das Laufen ist ihr fast in die Wiege gelegt worden. „Wandern und Spazierengehen waren ein selbstverständlicher Teil in meiner Kindheit. Darüber hinaus habe ich am liebsten immer draußen gespielt. Diese Naturverbundenheit habe ich mir bis heute bewahrt und ich bin sehr froh darum.“

Entspannt und geerdet fühlt sich Claire Duwenhögger, wenn sie mit Ehemann Benedikt und Tochter Luise (4) durch die Wälder streift. „Aber auch alleine macht es mir Spaß zu gehen und den Kopf leer laufen zu lassen“, berichtet sie von ihren Wandererfahrungen. Als sie vor vier Jahren Mutter wurde, geriet ihr das nicht zum Nachteil. „Sobald Luise in einer Rücken-Wandertrage stabil sitzen konnte, kam sie mit. Kürzere Strecken läuft sie mittlerweile selbstständig.“

Mit Luise unterwegs ist immer Action. Auf dem P-Weg, der ambitionierten Trainingsstrecke für den Uplandsteig-Wandermarathon, wird es über weite Teile einsam sein. „Auch das ist eine Herausforderung. Der Körper wird auf diesen Pfaden trainiert, aber was wird der Kopf machen auf so vielen Kilometern? Und wie wird es sein, wenn ich beim Uplandsteig noch acht Kilometer mehr oben drauf legen muss?“

Besorgt ist Claire Duwenhögger deshalb nicht. Am 13. Mai, wenn die 66 Kilometer in Willingen anstehen, wird sie ihre gut eingelaufenen Wanderschuhe tragen und eine Hose mit Zip-Verschluss anziehen, die mit einer kleinen Handbewegung in ein paar Shorts verwandelt werden kann. Dann noch ein T-Shirt, eine leichte Fleecejacke und einen kleinen Tagesrucksack mit Getränk und Energieriegeln.“

Generell ist auf der Strecke für Verpflegung gesorgt: Fünf Kontroll- und Verpflegungspunkte richtet der Upländer Gebirgsverein für die Teilnehmer ein und versorgt sie dort mit Getränken, Obst, Müsli und Kuchen. Wer wie Claire Duwenhögger die ganz lange Strecke, den Ultramarathon, läuft, bekommt zusätzlich eine warme Mahlzeit.

Zu überwinden sind 1500 Höhenmeter. Los geht es für die Ultramarathonwanderer um 6 Uhr im Besucherzentrum Willingen.

Dass es bergauf gehen wird, macht der 34-Jährigen nichts aus. Steile Etappen ist sie gewohnt. „Das Tempo halten zu können wird die Herausforderung sein. Fünf Stundenkilometer muss ich im Durchschnitt schaffen.“

Für den Fall, dass unterwegs etwas passiert, gibt es für alle Teilnehmer einen Rücktransport. „Gegen eine Blase am Fuß kann man durch gute Pflaster noch ansteuern. Knickt man um, ist es meist vorbei“, weiß die Lennestädterin, die ihrer Werdohler Heimat noch immer sehr verbunden ist und aktiv im örtlichen CVJM-Posaunenchor mitspielt. Darüber hinaus ist Claire Duwenhögger historisch sehr interessiert und hat das auch zu ihrem Beruf gemacht: Sie ist Archivarin, hat einst im Herscheider Gemeindearchiv gearbeitet und pendelt mittlerweile für für ihre neue Arbeitsstelle zwischen Lennestadt und Gelsenkirchen.

Druck macht sie sich für ihr großes Ziel keinen: „Es geht nicht um Schnelligkeit beim Uplandsteig-Wandermarathon. Die Zeit wird nicht gemessen.“ Ankommen ist die Devise. „Ich bin gespannt, wie ich mich danach fühlen werde. Euphorisch, es geschafft zu haben oder verärgert, weil ich am Ende wenige Kilometer nicht geschafft habe...“ Eine Umarmung von ihren Liebsten ist ihr jedenfalls sicher am Endpunkt, denn anfeuernde Zuschauer sind am 13. Mai in Willingen ausdrücklich erwünscht!