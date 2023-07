VDM eröffnet Büro in Dortmund: 60 Mitarbeiter sparen sich A45-Stau

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Links der 86 Meter hohe Westfalentower, rechts das dazugehörige Atrium – dort hat VDM Metals rund 2000 Quadratmeter angemietet, was rund eineinhalb der insgesamt vier Etagen entspricht. Zum Start sind gut 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Standort tätig. © WIECHOWSKI

Werdohls größter Arbeitgeber VDM hat seine Räume im Atrium des Dortmunder Westfalentowers bezogen. Aktuell arbeiten 60 Mitarbeiter aus dem Ruhegebiet dort, die sich damit den zeit- und nervenraubenden Weg über Lüdenscheid nach Werdohl sparen können. Nach der Brückensperrung der Autobahn 45 hatte sich die Verkehrssituation ab Ende 2021 bekanntlich massiv verschlechtert.

Dortmund/Werdohl – „Wir haben eine Bürowelt geschaffen“, freute sich Geschäftsführer Dr. Niclas Müller in einer kleinen Ansprache am Dienstagvormittag. Die neuen Räume seien „superschön geworden.“ Dennoch betonte er: „Das hier wird nicht der Nabel der Arbeitswelt von VDM.“ Das Geld werde da verdient, wo richtig hart gearbeitet werde – in der Produktion. Wichtig war dem Geschäftsführer auch, dass der neue Standort auch nicht der Nabel der Bürowelt von VDM werde. Der bleibe nämlich Werdohl – das sei wichtig für die Mitarbeiter, aber auch für die Region, wie Müller später noch einmal betonte.

VDM-Geschäftsführer Dr. Niclas Müller (rechts) hat den symbolischen Riesenschlüssel von Dr. Frank Hartung, Geschäftsführer von pro m2, die die Räume verwirklicht haben. © Wiechowski, Jona

Die neuen Räume sind modern gestaltet; an den Wänden hängen Bilder aus der VDM-Produktion. Es gibt Sitzecken oder Sofas, von denen ebenfalls zur Abwechslung gearbeitet werden kann. Je nach Bedarf der einzelnen Mitarbeiter und Abteilungen gibt es offene Arbeitsbereiche, die keinem Mitarbeiter fest zugeordnet sind und entsprechend frei gewählt werden können oder aber feste Büros etwa für die Geschäftsführung. Verwirklicht hat das Ganze die Firma pro m², deren Geschäftsführer Dr. Frank Hartung auch den symbolischen Riesenschlüssel an Geschäftsführer Müller überreichte.

Offene Arbeitsbereiche gibt es genauso wie Einzelbüros und kleine Räume, um ungestört an Videokonferenzen und Telefonaten teilnehmen zu können. © Wiechowski, Jona

Gearbeitet wird in Dortmund seit Ende Juni. Da starteten die ersten Mitarbeiter in einer Art Probelauf, wie VDM-Marketingleiter Philipp Verbnik im Gespräch mit der Redaktion erklärte. In dieser Woche sei es dann richtig losgegangen.

Fahrtweg verkürzt sich teilweise massiv

Für zahlreiche Mitarbeiter bedeutet der neue Standort eine massive Verbesserung. So auch für den Dortmunder Christoph Bexten. Der 55-Jährige ist seit gut 15 Jahren bei VDM und in der Buchhaltung tätig. Vor der Sperrung der A45-Brücke habe er gut 55 Minuten zum Arbeitsplatz in Werdohl gebraucht. „Aber das habe ich mir ja so ausgesucht“, erzählt er. Nach der Sperrung kam gut eine halbe Stunde pro Fahrtweg drauf, was „sehr, sehr anstrengend“ gewesen sei, wie er weiter berichtet. Immer habe er nicht aufs Homeoffice ausweichen können. Zum neuen Büro sind es jetzt knapp zwölf Kilometer – „und die kann ich mit dem Fahrrad fahren“. Heißt für ihn: „Ich kann eine Stunde später aufstehen.“

VDM-Marketingleiter Philipp Verbnik (rechts) blickte mit einer Diashow auf den Entstehungsprozess der neuen Büros zurück – in einem der Besprechungsräume. © Wiechowski, Jona

Aktuell arbeiteten um die 60 Mitarbeiter in Dortmund, so Verbnik. Aber auch alle anderen (Verwaltungs-) Mitarbeiter des Unternehmens könnten den neuen Standort gerne in Anspruch nehmen, wenn sie etwa einen Termin in der Nähe haben. Mit dem neuen Dortmunder Standort will das Unternehmen VDM, das unter anderem Nickel und Nickellegierungen, Kobalt, Zirkonium, Sonderedelstähle sowie Halbzeuge aus Aluminium und Kupfer produziert, auch attraktiv für neue Mitarbeiter aus der Region um Dortmund sein.

Auch andere Standorte sollen modern werden

Top-moderne Büros wie das in Dortmund solle es sukzessive auch an den anderen VDM-Standorten geben, erklärte Müller. Dafür würden soweit möglich Rückstellungen gebildet – was mit Blick auf das aktuell gut laufende Geschäft gut möglich sei.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier gab es Rundgänge durch die neuen Räume, die sich am Dortmunder Westfalendamm 87 auf rund 2000 Quadratmeter beziehungsweise rund eineinhalb von den insgesamt vier Etagen des Atriums verteilen. Neben Verpflegung waren Aktionen wie Glücksrad oder Fotobox Programm.

Westfalentower Der Westfalentower, der im Jahr 2009/10 errichtet wurde, ist mit einer Höhe von 86 Metern das dritthöchste Hochhaus in Dortmund, nach dem RWE-Tower und dem Telekom-Hochhaus. Der riesige Komplex besteht aus drei Gebäudeteilen und erstreckt sich über 22 Etagen mit einer Gesamtfläche von 28 500 Quadratmetern. Allerdings galt er lange Zeit als einer der größten Misserfolge bei der Vermietung im Ruhrgebiet. Anfang 2012 standen 90 Prozent der Fläche leer. Inzwischen hat sich die Leerstandsquote jedoch erheblich verringert. Seit 2014 wird das Gebäude zu fast 50 Prozent von der Commerzbank AG genutzt. Die ProSiebenSat1 AG ist ebenfalls ein bedeutender Mieter – und jetzt eben auch das zum spanischen Acerinox-Konzern gehörende Unternehmen VDM Metals.