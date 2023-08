Neue Fahrzeughalle und mehr: 500.000 Euro für die Feuerwehr

Von: Jona Wiechowski

Carport und Fahrzeughalle sollen direkt neben dem Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte gebaut werden. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Vergeben worden ist der 125 000 Euro schwere Auftrag an die Firma P + M Bau aus Neuenrade. © WIECHOWSKI

Auf fast genau 500 000 Euro belaufen sich die Aufwendungen, die die Stadt Werdohl am Donnerstagmorgen beim Vergabeausschuss für die Feuerwehr vergeben hat, die auch ganz entscheidende Arbeiten für den Bau des neuen Feuerwehrhauses am Grasacker vorsehen.

Werdohl – Von einem Teil der Arbeiten kann man, wenn auch nicht am Grasacker, schon jetzt etwas sehen – und zwar am Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte, wo ein Carport und eine Fahrzeughalle entstehen sollen. Ein größerer Bereich im linken Teil vor der Wache ist mit Baken eingezäunt. Vergeben worden ist der Auftrag in Höhe von 125 000 Euro an die Firma P + M Bau. Mit der Maßnahme sollen die Platzprobleme der Feuerwehr gelöst werden. Wie berichtet, braucht der Löschzug Stadtmitte mit seinem Gerätehaus an der Neustadtstraße dringend größere Garagen, um die neuen Fahrzeuge unterbringen zu können. Zwischenzeitlich hatte mal die Idee im Raum gestanden, auf dem Parkplatz des Gewerbehofes gegenüber eine Halle zu bauen. Dieser Plan war aber letztlich geplatzt, da die Stadt nicht bereit war, die hohen Preise für die Übergangslösung zu zahlen.

Nochmal deutlich mehr Geld in die Hand genommen wird für die vorbereitenden Arbeiten im Zusammenhang mit dem neuen Feuerwehrhaus für den Löschzug Stadtmitte am Grasacker (wir berichteten). Für 140 000 Euro sind Abbrucharbeiten vergeben worden, die im nächsten Monat beginnen sollen, wie Florian Block von der Vergabestelle der Stadt Werdohl auf Nachfrage der Redaktion erklärt. Ausgeführt werden diese Arbeiten vom Kirchener Bauunternehmen Gebrüder Schmidt.

Am Grasacker soll bekanntlich das neue Feuerwehrhaus für den Löschzug Stadtmitte gebaut werden. Mit Abbrucharbeiten soll kommenden Monat begonnen werden. Archi © GRIESE

Für weitere 236 000 Euro stehen am Grasacker Arbeiten an Parkplätzen sowie die Anbindung an die B229 an, die ebenfalls am Donnerstagmorgen vergeben worden sind – und zwar an die Firma Straßen- und Tiefbau aus Kirchhundem.

Dass das neue Feuerwehrhaus am Grasacker kommt, steht schon eine ganze Weile fest. Der Auftrag für die Planungsleistungen waren bereits im Februar vergangenen Jahres an ein Architekturbüro vergeben worden. Block hatte damals gegenüber unserer Zeitung von einem „sehr bedeutsamen Tag für die Werdohler Feuerwehr“ gesprochen.

Eine erste Skizze öffentlich vorgestellt hatte das Hamburger Architekturbüro im September vergangenen Jahres. Der Architekturplan zeigte ein zweigeschossiges L-förmiges Gebäude mit einer großen Halle für zehn Fahrzeuge, Umkleideräumen und einem Schulungsraum. Maßnahmen gegen Hochwasser, wie Wassersperren vor den Toren, werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nutzung von umweltverträglichen Baumaterialien wie Holz und Beton war ebenfalls angesprochen worden.