„50 + 1“: Kita feiert Jubiläum in der Manege

Von: Carla Witt

Melanie Sprenger und ihr Team freuen sich auf viele Gäste an der Meilerstraße. © Witt, Carla

„50 + 1“ – unter diesem Motto ist an diesem Samstag, 3. Juni, in der Awo-Kindertagesstätte Sonnenschein in Pungelscheid ein besonderes Fest zum verspäteten Jubiläum geplant: Die Gäste dürfen sich auf wilde Tiere in der Sonnenschein-Zirkusarena freuen; und auf magische Momente, in denen außergewöhnlich begabte Nachwuchsmagier nicht nur ein Kaninchen aus dem Hut zaubern.

Werdohl – „Die Kinder haben viel Spaß bei den Proben“, freut sich Melanie Sprenger. Augenzwinkernd verrät die Leiterin des Awo-Familienzentrums, dass sich die Gäste am Samstag natürlich nicht vor echten Tigern, Löwen und Schlangen fürchten müssten; die Kinder schlüpfen in die Rollen der Tiere und der Dompteure. „Als Tugba Likoglu bei uns ihr Jahrespraktikum absolviert und das Zirkusprojekt gestartet hat, war es ein voller Erfolg“, blickt die Kita-Leiterin ein Jahr zurück. Inzwischen sei Likoglu als Erzieherin an der Meilerstraße tätig. „Und so haben wir das Thema Zirkus gerne für unser Fest aufgegriffen.“

Die Anfänge der Einrichtung

90 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren besuchen die Kita. In dieser Beziehung hat sich in den vergangenen 26 Jahren nicht viel verändert: 1997 waren es 95 Mädchen und Jungen zwischen drei und sechs Jahren, kurz nach der Einweihung im Jahr 1972 sogar mehr als 100 Kinder. Der Awo-Ortsverein Versetal – und besonders Awo-Urgestein Adalbert Wiederspahn, der 2015 verstarb – hatte sich Ende der 1960er-Jahre massiv für den Bau des Kindergartens eingesetzt. Vom ersten Bauantrag bis zur Eröffnung vergingen damals drei Jahre. Die Leitung übernahm zunächst Julia Franze, die dann von Anne Plöscher abgelöst wurde. 1977 übernahm Margarita Remmel das Ruder, und fast 30 Jahre – von 1993 bis 2021 – stand Lothar Freerksema an der Spitze der Einrichtung. Melanie Sprenger löste ihn im Mai 2021 ab.

Das Betreuerteam, das beim 25-jährigen Jubiläum an Bord war. Links hat Lothar Freerksema Platz genommen, er hat die Einrichtung fast 30 Jahre lang geleitet. © Witt

Momentan gehören zum 15-köpfigen Erzieherinnen-Team noch eine Hauswirtschaftskraft, eine Kita-Helferin und zwei Jahrespraktikantinnen. Erst im vergangenen Monat ist das pädagogische Konzept der Einrichtung nach intensiver Vorbereitungszeit umgestellt worden: „Von den festen Gruppenstrukturen sind wir zu teiloffener Arbeit übergegangen“, sagt Melanie Sprenger. Statt der Gruppenräume gibt es nun speziell ausgestattete Funktionsräume zum Bauen, Konstruieren und Forschen, eine Lernwerkstatt, ein Rollenspielbereich mit Kinderbücherei und ein Kinderatelier, in dem die Mädchen und Jungen ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

„Bis etwa 9.30 Uhr können die Kinder frühstücken. Dann geht es zum Morgenkreis mit Begrüßung in die vier Gruppen und anschließend können sie in der Regel selbst entscheiden, wo und mit welchen Tätigkeiten sie ihren Vormittag verbringen wollen“, schildert Melanie Sprenger. Momentan allerdings stehen regelmäßige Zirkusproben auf dem Programm, damit die Aufführungen am Samstag auch ein voller Erfolg werden.

Los geht es an diesem besonderen Tag nach der Begrüßung, die für 14 Uhr geplant ist. Nach der Zirkusvorstellung liegt dann für die Erwachsenen ein Album mit Fotos aus vergangenen Zeiten zum Stöbern bereit, auf die Kinder wartet eine Spielstraße. Und natürlich müssen die Gäste weder hungern noch dursten. Der Awo-Ortsverein Versetal unterstützt das Kita-Team auch bei der Durchführung dieser Jubiläumsfeier.