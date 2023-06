47 haben Abi in der Tasche: Den meisten hat es keiner zugetraut

Von: Volker Griese

47 junge Frauen und Männer haben am Freitag in der Albert-Einstein-Gesamtschule ihre Abiturzeugnisse erhalten. Etwa ein Drittel von ihnen will nach den Sommerferien ein Studium beginnen, die übrigen Abiturienten streben eine Berufsausbildung oder ein ausbildungsbegleitendes Studium an. © Griese

Mit den letzten Nachprüfungen sind am Mittwoch die diesjährigen Abiturprüfungen an der Albert-Einstein Gesamtschule (AEG) Werdohl zu Ende gegangen. Am Freitag haben 47 Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Feierstunde ihre Abiturzeugnisse erhalten.

Werdohl – Im Festsaal Riesei gratulierte Werdohls zweiter stellvertretender Bürgermeister Jürgen Henke den Abiturienten zu ihren Erfolgen, forderte sie aber auch auf, „kritisch und neugierig“ durch ihr weiteres Leben zu gehen, dabei Fakten zu hinterfragen, aber auch selbstkritisch zu sein. Und Henke äußerte den Wunsch, dass möglichst viele der Abiturienten ihrer Heimat treu bleiben. „Sie sind die Zukunft dieser Region und dieser Stadt“, sagte er.

Die Betreuungslehrerinnen Monique Reichmann-Fischer und Herlinda Selgado empfahlen den scheidenden Schülern, sich Ziele zu setzenb und niemals aufzugeben. Sie blickten aber auch noch einmal auf einen „schwierigen Start in die Oberstufe“ zurück, als wegen der Coronapandemie noch Schutzmasken und Homeschooling angesagt gewesen seien.

An diese Zeit erinnerten sich auch Renato Francikowski und Sven Hopmann, die für den Abiturjahrgang sprachen. Das Homeschooling habe das Entstehen eines Gemeinschaftsgefühls erschwert, fanden sie. Ungewohnt nüchtern bewerteten sie die Situation kurz nach dem bestandenen Abi: „Wir wollen heute nicht nur feiern, sondern auch nachdenken, wie wir unsere Zukunft gestalten.“

Für die allermeisten Abiturienten ist zumindest schon klar, wie die nähere Zukuft aussieht. „17 Jugendliche und damit etwa ein Drittel der Abiturienten nehmen im kommenden Wintersemester ein Studium auf. Die Übrigen beginnen, zum Teil verbunden mit einem ausbildungsbegleitenden Studium, eine Berufsausbildung in ihrem Wunschberuf“, teilte Schulleiter Sven Stocks mit.

Die Voraussetzungen, in Studium und Beruf zu Erfolgen zu kommen, sind für viele der jungen Frauen und Männer gut bis sehr gut. Stocks: „Sieben Schüler erreichten eine Durchschnittsnote besser als gut, also mit einer Eins vor dem Komma.“ Die Jahrgangsbesten Liliana Friedel und Nicole Stüwe (Durchschnittsnote von 1,2) sowie Gerasimos Charitos (Durchschnittsnote von 1,3) wurden im Rahmen der Abiturfeier besonders ausgezeichnet.

Jahrgangsbeste des Abiturjahrgangs sind Gerasimos Charitos, Nicole Stüwe und Liliana Friedel (von links). Schulleiter Sven Stocks gratulierte ihnen. © Griese, Volker

Für ihr besonders Engagement für die Schule wurden Hannah Jelinski, Jonas Pflüger und Phil Plate ausgezeichnet. Den Zwillingsbrüdern Antonio und Renato Francikowski dankte die Schule für ihr musikalisches Engagement unter anderem in der Schulband.

Schulleiter: Ratsbeschluss war richtig

Schulleiter Stocks ging auch auf die besondere Zusammensetzung dieses Abiturjahrgangs ein. Es gebe erneut viele Jugendliche, deren Biographie eine Zuwanderungsgeschichte aufweise, sagte er und konkretisierte: „Bei 27 der 47 Abiturienten ist mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren.“ Ferner strich er heraus, dass es seiner Auffassung nach das System der Gesamtschule gewesen sei, durch die einige Schüler überhaupt erst das Abituir hätten erreichen können. „Am Ende der Grundschulzeit hatten lediglich sieben unserer heutigen Abiturienten eine Schulformempfehlung für das Gymnasium und zwei sogar nur eine Empfehlung für die Hauptschule.“ Dies zeige, wie wichtig und richtig der Ratsbeschluss vor vier Jahren gewesen, weiterhin das Abitur in Werdohl zu ermöglichen. Stocks: „Nur dadurch wird es auch in Zukunft in Werdohl möglich sein, dass sich an der AEG alle Jugendlichen gemäß ihren Möglichkeiten entwickeln können und sie oft Abschlüsse erreichen, die zu Beginn ihrer Schulzeit nicht zu erwarten waren.“

Schulleiter Sven Stocks (links) verabschiedete den langjährigen Oberstufenleiter Konrad Pewny. © Griese, Volker

Oberstufenleiter geht in den Ruhestand

Es war der 24. Abiturjahrgang an der 1999 gegründeten Werdohler Gesamtschule, und auf dem Weg zum höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Konrad Pewny alle Schülerinnen und Schüler begleitet. Diese Abiturfeier war nun die letzte für den Leiter der AEG-Oberstufe. „Nehmt die Herausforderungen unserer Gesellschaft an und tretet für die Gesamtgesellschaft ein“, gab er seinem letzten Abiturjahrgang mit den Weg, als er sich am Freitag aus dem Schulleben verabschiedete.

Zum Abschied fand Schulleiter Sven Stocks nolch einmal anerkennende Worte für den einzigen verbliebenen Lehrer aus dem Gründungsjahr der Gesamtschule, der die Fächer Physik, Chemie und Technik unterrichtet hat: „Konrad Pewny ist an dieser Schule eine Instituation“, sagte er. Pewnys Nachfolge als Leiterin der Oberstufe wird Susanne Sigismund antreten.

Der Schulchor und die Schulband gestalteten die Abiturfeier musikalisch mit. Am Abend feierten die Abiturienten das Erreichen ihres wichtigen Etappenziels dann im Neuenrader „Kaisergarten“.