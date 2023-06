43. Stadtfest in Werdohl: Die schönsten Bilder vom Samstag

Von: Maximilian Birke

Teilen

Bestes Wetter lud am Wochenende dazu ein, das 43. Stadtfest in der Werdohler Innenstadt zu besuchen. Bis tief in die Nacht wurde dort Live-Musik gespielt, es gab Kinderschminken und Hüpfburgen für die jüngeren Gäste, und beim Flanieren auf der Trödelmeile gab es einiges zu entdecken.

1 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

2 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

3 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

4 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

5 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

6 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

7 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

8 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

9 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

10 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

11 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

12 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

13 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

14 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

15 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

16 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

17 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

18 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

19 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

20 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

21 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

22 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

23 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

24 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

25 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

26 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

27 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

28 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

29 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

30 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

31 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

32 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

33 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

34 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll

35 / 35 Das 43. Stadtfest in Werdohl lockte viele Besucher in die Innenstadt: Dort warteten die Veranstalter unter anderem mit Hüpfburgen, Trödelständen und Live-Musik auf. © Michael Koll