Polizisten gegen Schulter geschlagen: Taser-Einsatz gegen Schützenfest-Besucher

Von: Christos Christogeros

Mit einem Distanzelektroimpulsgerät (DEIG oder auch Taser) musste die Polizei in der Folge des Schützenfestes einen 40-Jährigen zu Boden bringen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Ein überaus unangenehmes Ende nahm das Schützenfest für einen 40-Jährigen im Märkischen Kreis: Laut Polizeibericht musste er mit einem Taser zu Boden gebracht werden.

Werdohl - Laut Bericht war der 40-Jährige Teil einer Gruppe von Personen, die bereits am Sonntagmorgen gegen 3.10 Uhr vor dem Festzelt auf dem Goethe-Parkplatz in Werdohl in Streit geraten waren, berichtete die Polizei am Dienstagnachmittag. Mehreren Polizeibeamten gelang es, die sich streitenden Personen voneinander zu trennen.

Der 40-Jährige zeigte sich jedoch uneinsichtig und kam einem Platzverweis nicht nach. Er wurde durch Polizisten zu Boden gebracht. Dort wehrte er sich und konnte sich losreißen. Er flüchtete zu Fuß.

Noch auf der Goethestraße wurde der aggressive und alkoholisierte Mann durch weitere Einsatzkräfte angetroffen und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle schlug er einem Beamten gegen die Schulter. Um nicht wieder angegriffen zu werden, setzten die Beamten ein sogenanntes Distanz-Elektroimpulsgerät (kurz DEIG, umgangssprachlich: „Taser“) ein. Der 40-Jährige konnte in der Folge fixiert werden. Er verbrachte, nach vorsorglicher Untersuchung durch einen Notarzt, die weitere Nacht im Polizeigewahrsam.