Lennestraße: Kleiner Unfall, großer Stau

+ © Volker Heyn Die Feuerwehr stellte zur Sicherheit einen Atemschutzgeräteträger neben die Unfallstelle, weil Motoröl ausgelaufen war. © Volker Heyn

Werdohl - Nach einem Verkehrsunfall in Höhe der Westfalen-Tankstelle an der Lennestraße ist es Dienstagnachmittag kurzfristig zu einem Stau in alle Richtungen von B236 und B229 gekommen.