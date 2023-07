300 Euro für signierte Gitarre ermöglichen Musikunterricht für Nachwuchs

Von: Michael Koll

Teilen

Volker Mielisch (links) und Volker Müller zeigen die neue, bereits vielfach unterschriebene Gitarre. © KOLL

300 Euro für den guten Zweck hat die Versteigerung einer selbst gebauten E-Gitarre erbracht, die Volker Müller im Januar anbot.

Werdohl – Der Sechssaiter war zuvor von allen Künstlern signiert worden, die im vorigen Jahr in der Musikkneipe Alt Werdohl aufgetreten waren.

Müller ist Mitglied des Vereins Alt Werdohl Kulturförderung. Seit Jahresbeginn lässt er nun die Musiker, welche die Bühne der Kultkneipe erklimmen, auf einem neuen Instrument unterschreiben. Dieses Mal handelt es sich um eine Akustik-Gitarre. Auch diese soll versteigert werden.

Ernstgemeinte Gebote können jederzeit im Alt Werdohl abgegeben werden. Noch bis Jahresende wird Müller Autogramme sammeln, um aus dem Musikinstrument ein Unikat werden zu lassen.

Kulturförderung

Das erste von Müller versteigerte Exponat ging an Volker Mielisch. Der ehemalige Lichttechniker der Werdohler Bands Tibet und Connexion hat die Elektrogitarre allerdings nicht mit nach Hause genommen: Sie hängt nun über der Theke des Alt Werdohl.

Die alte Gitarre hat einen würdigen Platz an der Wand über der Theke erhalten. © Privat

Die damit eingenommenen 300 Euro möchte Müller nun einem bedürftigen Jugendlichen zukommen lassen, der davon Musikunterricht oder auch den Erwerb eines Instrumentes finanzieren kann. „Unser Verein hat sich schließlich die Kulturförderung auf die Fahne geschrieben“, erklärte der Initiator dieser Versteigerung.

„Der Werdohl DJ O-Tunezz wird in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum an der Brüderstraße einen Kandidaten oder eine Kandidatin aussuchen, bei dem das Geld gut angelegt ist“, verriet Müller weiterhin. Nach dem Jahreswechsel wird die Summe, die bei der zweiten Auktion zusammenkommen wird, erneut an einen Nachwuchsmusiker gehen.

Bewerbungen können schriftlich per Mail an alt-werdohl@gmx.de gerichtet werden. Der Initiator der karitativen Aktion unterstreicht: „Jeder, der sich bei uns meldet, kann selbstverständlich anonym bleiben.“