22 Kilowatt Leistung: Neue Ladesäule am Rathaus

Von: Volker Griese

Teilen

Vor dem Rathaus steht seit ein paar Tagen eine neue Ladesäule für E-Autos. © Griese

Vor dem Werdohler Rathaus hat das Energieversorgungsunternehmen Mark-E in der vergangenen Woche eine neue Ladesäule für E-Autos aufgestellt. Zuvor hatte das Unternehmen die Ladesäule der Stadtwerke Werdohl demontiert und vorübergehend durch zwei Wallboxen ersetzt.

Werdohl – Die neu installierte Ladesäule am Rathaus verfügt über zwei Ladepunkte mit je 22 Kilowatt (KW) Leistung. Es handele sich somit nicht um eine Schnellladesäule, teilte Mark-E auf Nachfrage mit. Auch können derzeit dort noch keine E-Fahrzeuge „betankt“ werden. Das Gerät sei zwar „technisch angeschlossen und somit grundsätzlich einsatzbereit“, teilte Andreas Köster, Pressesprecher des Mutterkonzerns Enervie, mit. Es müsse aber „in den nächsten Tagen“ noch „scharf geschaltet“ werden.

An der Säule kann dann – wie an etwa 300 Mark-E-Ladepunkten in der Region – einfach mit der einheitlichen DriveCard von Mark-E geladen werden. Auch andere Partner-Kartensysteme sowie das Laden über Handy sei möglich, erklärte Köster.

Die Ladesäule am Rathaus ist im Moment noch die einzige Lademöglichkeit von Enervie beziehungsweise Mark-E in Werdohl. Mark-E sei aber in engem Austausch mit den Verkehrsplanern und dem Klimamanagement der Stadt, „um einen weiteren Ausbaupfad abzustimmen“, teilte Köster mit. Dabei würden unter anderem die Ladebedarfsanalysen, zukunftsfähige Ladeinfrastruktur sowie die technischen Machbarkeiten berücksichtigt.

Denkbar sind aber offensichtlich auch Ladesäulen auf privaten Grundstücken. „Generell freue sich Mark-E über potenzielle Investoren, die auch Interesse an der Errichtung von E-Ladesäulen haben“, ließ Köster durchblicken, dass beispielsweise auch Gastronomiebetriebe, Einzelhandelsgeschäfte oder andere Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr als Standorte für Ladesäulen infrage kommen. Wer daran Interesse habe, könne mit dem Team Elektromobilität von Mark-E Kontakt aufnehmen. Erreichbar sind diese Spezialisten unter Tel. 0 800/1 23 16 00 und per E-Mail unter elektromobilitaet@ mark-e.de. Köster: „Hier können sich Interessierte zu möglichen Ladekonzepten, Ladetechnik, Investitionsbedarf und Fördermöglichkeiten informieren.“