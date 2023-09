Wein auf der Schnapsbrücke: Brückenbürger Weinfest in Versevörde

Von: Maximilian Birke

Teilen

Das Brückenbürger Weinfest geht in diesem Jahr in die 21. Auflage. © Jari Wieschmann

Das traditionsreiche Brückenbürger Weinfest geht in die nächste Runde: Wie die Lenneleute, die sich federführend um die Organisation der Veranstaltung kümmern, mitteilen, findet die 21. Auflage am kommenden Samstag, 2. September, auf der Schnapsbrücke in Werdohl Versevörde statt.

Werdohl - Ab 15 Uhr beginnt die Veranstaltung mit Musik, kühlen alkoholfreien Getränken und Wein, die die Lenneleute verkaufen. Ebenso wird Wein vom Weingut Dätwyl aus Wintersheim in Rheinhessen verkauft. Essen wird vom Foodservice Kohlhage aus Werdohl verkauft.

Natürlich soll – wie es gute Tradition ist – auch wieder ein Weinkönig bestimmt werden, der den amtierenden König Marcel Rostek ablösen wird. „Wir sorgen durch Pavillons und Sitzgelegenheiten für eine schöne Atmosphäre und trockene Füße, falls es regnen sollte“, sagt Nina De las Heras von den Lenneleuten. Die Lenneleute waren im vergangenen Jahr mit in die Organisation der Veranstaltung eingestiegen, die zuvor in den Händen des Werdohler Bürgerstammtisches lag.

Zur Jubiläumsauflage des Brückenbürger Weinfestes waren im vergangenen Jahr viele Gäste gekommen, obwohl das Wetter eher durchwachsen war. Auf gute Resonanz hoffen die Lenneleute natürlich auch am Samstag, wenn sie die Gäste ab 15 Uhr zur 21. Auflage begrüßen.