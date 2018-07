Für 2019: Werdohl bekommt wohl mehr Geld als erwartet

Werdohl - Die Stadt Werdohl kann für das Jahr 2019 möglicherweise mit mehr Geld vom Land rechnen als bisher angenommen. Anlass zu dieser Annahme geben Zahlen, die das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung am Montag vorgelegt hat.

Demnach könnte Werdohl knapp 9,25 Millionen Euro aus Düsseldorf erhalten.

Insbesondere den Anstieg der Schlüsselzuweisung, einer zweckfreien Zuweisung im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs, habe die Stadt „in dieser Größenordnung nicht erwartet“, sagte Michael Grabs, seit dem 1. Juli stellvertretender Kämmerer im Rathaus. Werdohls Finanzplanung habe für das Jahr mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7,15 Millionen Euro gerechnet. Jetzt stellt das Land einen Betrag in Höhe von 7,706 Millionen Euro in Aussicht, also fast 560 000 Euro mehr.

Jetzt auch Aufwands- und Unterhaltspauschale

Erfreut nahm Grabs auch zur Kenntnis, dass Düsseldorf die Gemeindefinanzierung des Landes um eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale erweitert hat. Damit werden „erstmals anerkannt, dass alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen – unabhängig von ihrer Finanzkraft – erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben“, begründete Ministerin Ina Scharrenbach. Werdohl soll von den 120 Millionen Euro, die landesweit ausgeschüttet werden, etwas mehr als 118 000 Euro bekommen. „Das ist eine Summe, über die wir uns freuen“, sagte Grabs. Das Geld sei zwar ausdrücklich nicht für Investitionen vorgesehen, könne aber zum Beispiel für Reparaturen an städtischen Immobilien eingesetzt werden.

Andere Investitionspauschalen, beispielsweise für Schulen und Sportstätten, könnten ebenfalls zusätzliches Geld ins Stadtsäckel spülen. Düsseldorf geht derzeit davon aus, dass sich die auf rund 1,42 Millionen Euro summieren könnten. Das wären rund 23 000 Euro mehr als in diesem Jahr.

Dennoch kein Jubel im Rathaus

Es gibt jedoch zwei Gründe, warum angesichts dieser Zahlen im Rathaus kein lauter Jubel ausbricht. „Bis etwa zur Hälfte des zusätzlichen Geldes könnte uns über die Kreisumlage wieder verloren gehen“, weiß Michael Grabs, dass der Märkische Kreis seine Kommunen auch nach ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit zur Kasse bittet.

Vor allem aber, sind die vorgelegten Zahlen nur eine vorläufige Berechnung von Zuweisungen des Landes an die Kommunen und basieren auf einer Steuerschätzung aus dem Mai. Maßgeblich ist aber der Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018. Bis im Herbst neue Zahlen vorgelegt werden, kann sich also noch einiges ändern.