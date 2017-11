1. Versetaler Winterzauber ist perfekter Weihnachtsmarkt in Werdohl

Werdohl - Ein guter Weihnachtsmarkt muss Atmosphäre verströmen. Er sollte gemütlich sein. Angeboten werden müssten ausschließlich zur Jahreszeit passende Waren. Dekoriert sein sollte alles so, wie es sich im Advent gehört: mit Hütten, Weihnachtsbäumen, Sternen, Lichterketten und Elchen. Ja, und Lieder über das Fest der Liebe, Rudolph, das Rentier oder die Weihnachtsbäckerei gehören schließlich auch noch dazu. Das alles bot der 1. Versetaler Winterzauber am Wochenende.

Diese Premiere war rundum gelungen. Veranstalter wie auch Besucher schwärmten in den höchsten Tönen. Während die ausrichtenden vier Vereine – für kommendes Jahr haben sich bereits zwei weitere Versetaler Vereine als Mitstreiter angekündigt – alle Hände voll zu tun hatten, um Getränke und Essen neu heranzuschaffen, weil da und dort immer wieder etwas ausverkauft war, strömten – über die zwei Veranstaltungstage Freitag und Samstag verteilt – immer wieder neue Gäste herbei, die bei trockener Kälte gerne und schnell miteinander ins Gespräch kamen.

Frank Herber – Vorsitzender des Schützenvereins, der sein Gelände in Altenmühle für dieses Debüt zur Verfügung gestellt hatte – verriet, dass er bereits am Sonntag, einen Tag nach Ende des 1. Versetaler Winterzaubers, an die Arbeit gehen werde, um die Zweitauflage im Advent 2018 vorzubereiten. „Wir brauchen dann ein paar Hütten mehr“, ließ er durchblicken, dass schon einige Aussteller und Anbieter, die in diesem Jahr noch nicht dabei waren, Interesse fürs nächste Mal bekundet hätten.

+ An den Hütten wurde Weihnachtliches, Kulinarisches, Adventliches und Kreatives angeboten. Die Besucher des Versetaler Winterzaubers stöberten über das Gelände und schnupperten an den Ständen. © Koll Michael Grünhagen vom Versetaler Schützenverein ergänzte: „Es dürfen sich ab Montag auch gerne noch weitere bei uns melden, die im kommenden Jahr mitmachen wollen.“

Derweil las Elisabeth Wolf im Schützenheim für zahlreiche Kinder die Weihnachtsgeschichte vor. Die Eltern standen zeitgleich draußen und genossen Glühwein und oder aßen etwas. Hungrig blieben die Kinder aber natürlich auch nicht. Der Nikolaus schaute auf eine Stippvisite vorbei und verschenkte 60 Stutenkerle.

„Das müssen dann nächstes Mal auch mehr sein“, machte sich Frank Herber in Gedanken weitere Notizen. Insgeheim wird er wohl auch schon darüber gegrübelt haben, wie er 2018 noch Schnee nach Altenmühle bekommt. Derweil war er aber erst einmal richtig froh, „dass die spontan angestoßene Zusammenarbeit der Versetaler Vereine auf Anhieb so gut geklappt hat“.

Beim Winterzauber soll es übrigens aber gar nicht bleiben. Ober-Schütze Herber ließ am Wochenende durchblicken: „Wir haben bei den Planungen zu diesem Winterzauber schon gesagt: Wir könnten doch auch in den Jahren, in denen es im Versetal kein Schützenfest gibt, auch so etwas wie ein Sommerfest auf die Beine stellen.“