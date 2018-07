188. Werdohler Schützenfest: Kaum Anlass zu Kritik

Werdohl - Mit dem Verlauf des 188. Werdohler Schützenfestes ist Oberst Andreas Schreiber zufrieden. Er fand nur wenig Anlass für kritische Betrachtungen, nachdem am Montag auch der letzte Abend im Festzelt am Lenneufer erfolgreich verlaufen war.

Noch einmal ließen es die Schützen in Werdohl am Montagabend so richtig krachen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn als DJ Marc Kiss die Musik auflegte, bebte das Festzelt, tanzten die Schützen und feierten ihre beiden neuen Königspaare. Die Stimmung war ausgelassen und mehr als gut. Auf der Tanzfläche tummelten sich Paare oder Einzelpersonen zum Feiern und Tanzen.

Von Traurigkeit über das bevorstehende Ende des Festwochenendes gab es keine Spur. „Wir feiern bis zur letzten Minute – und nach dem Schützenfest ist vor dem Schützenfest“, hieß es. Alexandra Reiche, Ehefrau des neuen Schützenkönigs Thomas Reiche, lief im schicken Kleid durch das Zelt, um sich mit einer Freundin einen Cocktail zu holen, sagte: „Ich freue mich für meinen Mann, dass er König ist. Er hat eine tolle Königin und wir genießen das tolle Fest und die Stimmung.“ In Werdohl ist es üblich, dass ein König nicht die eigene Ehefrau zur Mitregentin wählt.

Jungschützen versprühen gute Laune

Auch die Jungschützen versprühten gute Laune. Bis in die späten Abendstunden hörte man noch die Musik über die Lenneufer dröhnen. Schon bei der Zeltparty am Freitagabend hatte sich angedeutet, dass die Schützen und ihre Gäste ein stimmungsvolles Wochenende erleben würden. Die Darbietung der Partyband Radspitz bezeichnete Oberst Andreas Schreiber als „phänomenal“. „Die waren ja jetzt schon ein paar Mal hier, aber das war der beste Auftritt, den sie je in Werdohl hingelegt haben“, blickte Schreiber zurück. Allerdings werde es bis auf Weiteres das letzte Gastspiel der fünf Musiker aus Oberfranken sein. „Wir sind bemüht, etwas Neues zu bekommen“, kündigte Schreiber musikalische Abwechslung an.

Schützenfest-Montag in Werdohl Zur Fotostrecke

Den Beweis, dass eine neue Band durchaus gut einschlagen kann, habe am Samstagabend Queerbeat geliefert. „Die kamen sehr gut an“, hat Schreiber festgestellt. Und die Hammer Coverband, die die Festbesucher mit Bläsersatz und mehrstimmigem Gesang, mit Showeinlagen und professionellen Arrangements glänzend unterhalten hat, hat in seinen Augen auch durchaus eine Zukunft beim Werdohler Schützenfest: „Ich könnte mir gut vorstellen, die für das nächste Jahr noch einmal zu verpflichten“, sagte der Oberst.

Kein Wiedersehen mit Marchingband

Definitiv kein Wiedersehen wird es im nächsten Jahr mit den Iserlohner Stadtmusikanten geben. Die Show- und Marching-Band war eine Attraktion des Festzuges am Sonntag und hat auch anschließend im Zelt noch für mächtig Stimmung gesorgt. „Wir können die aber nur verpflichten, wenn es keine Terminkollision unseres Schützenfestes mit dem in Iserlohn gibt. Und das ist erst wieder 2023 der Fall“, erklärte Schreiber.

Zuversichtlich ist der Oberst, was das Vogelschießen im nächsten Jahr angeht: Für das Ringen um die Nachfolge des gerade erst gekürten Schützenkönigs Thomas Reiche erwarte er deutlich mehr Spannung als am vergangenen Montag. Der Grund: „Dann darf die III. Kompanie den Schützenkönig stellen, und die hat in der Regel viele Bewerber“, weiß Schreiber „Dann werden bestimmt mehrere Aspiranten da stehen, das wird dann ein spannender Wettkampf“, ist er sicher.